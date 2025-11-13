San Siro, i dettagli del finanziamento da 350 milioni dalle banche per Inter e Milan

Il primo finanziamento per l’operazione San Siro vale 354 milioni di euro. È questa la cifra del finanziamento stipulato dalla società Stadio San Siro (joint venture di Inter e Milan per l’operazione legata al nuovo impianto) che emerge dai documenti ufficiali consultati da Calcio e Finanza.

In particolare, dai documenti emerge come l’operazione sarà finanziata “in parte con risorse proprie ed in parte facendo ricorso ad indebitamento finanziario”. In particolare, per reprire le risorse necessarie “per il pagamento del prezzo di acquisto, lo sviluppo della GFU San Siro e il finanziamento delle attività prodromiche alla realizzazione del Nuovo Stadio”, un pool di creditori finanziari di primo piano tra i quali in particolare Goldman Sachs, Morgan Stanley, MUFG Bank (la ex Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ) e JP Morgan (oltre a Banco BPM e BPER Banca, partner di Milan e Inter) hanno messo a disposizione della holding “un finanziamento per un importo massimo complessivo pari a circa euro 354.000.000”.

In particolare, il finanziamento avrà tre diverse linee di credito:

la prima da massimo 124 milioni , servita in particolare per acquisire lo stadio e le aree limitrofe;

, servita in particolare per acquisire lo stadio e le aree limitrofe; una seconda linea di credito da massimo 205 milioni di euro;

linea di credito di tipologia revolving per massimo 25 milioni di euro;

Per quanto riguarda i tassi di interesse dei finanziamenti, si parla di un tasso percentuale che rappresenta la somma dell’EURIBOR e di un margine del 2%: considerando gli attuali tassi Euribor, si parla di circa il 4% annuo.

Tra le garanzie, in particolare, come usuale in questo tipo di operazione è presente “un pegno di diritto italiano avente ad oggetto l’intero capitale sociale” di Stadio San Siro Spa, concesso da NSM Holding, la sua controllante.