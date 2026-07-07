Milan, i prezzi degli abbonamenti tra Classic e Plus: si parte da 300 euro

Nella serata di ieri, il Milan ha alzato ufficialmente il sipario sulla stagione 2026/27 pubblicando tutti i dettagli relativi alla campagna abbonamenti per quella che sarà nuovamente un’annata di rivoluzione sia in dirigenza, ma soprattutto sul campo.

Oltre a definire le finestre dedicate a ogni fase di vendita, il club rossonero ha introdotto alcune novità che riguardano la tipologia di abbonamento, con la possibilità di unire campionato, Coppa Italia ed Europa League, e una nuova piattaforma che rende più semplice la gestione dell’abbonamento da parte dei tifosi.