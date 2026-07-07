Milan, i prezzi degli abbonamenti tra Classic e Plus: si parte da 300 euro

Nella serata di ieri, il Milan ha alzato ufficialmente il sipario sulla stagione 2026/27 pubblicando tutti i dettagli relativi alla campagna abbonamenti per quella che sarà nuovamente un’annata di rivoluzione sia in dirigenza, ma soprattutto sul campo.
Oltre a definire le finestre dedicate a ogni fase di vendita, il club rossonero ha introdotto alcune novità che riguardano la tipologia di abbonamento, con la possibilità di unire campionato, Coppa Italia ed Europa League, e una nuova piattaforma che rende più semplice la gestione dell’abbonamento da parte dei tifosi.
La prima decisione importante del club di via Aldo Rossi, dopo una stagione conclusa con il mancato raggiungimento della qualificazione alla prossima Champions League, è stata quella di congelare i prezzi delle sottoscrizioni, lasciando validi quelli della scorsa estate: si tratta della terza stagione consecutiva in cui il listino non viene ritoccato verso l’alto.
Ma quanto costerà andare allo stadio per i tifosi del Milan nella prossima stagione? Con la prima finestra di vendita, il club ha svelato anche il listino prezzi completo in base alla scelta dell’abbonamento Classic (che prevede le 19 partite di Serie A) o Plus (che oltre alla Serie A include l’ottavo di finale di Coppa Italia e i match del girone di Europa League):
- Tribuna Onore Rossa (G): PLUS €4.200 – CLASSIC €3.700
- Poltroncine Rosse Centrali (P-R): PLUS €3.650 – CLASSIC €3.200
- Poltroncine Rosse (N-O-S-T): PLUS €2.850 – CLASSIC €2.500
- Poltroncine Arancio Centrali X: PLUS €2.150 – CLASSIC €1.850
- Poltroncine Arancio Centrali (159-161): PLUS €1.750 – CLASSIC €1.500
- Poltroncine Arancio (157-163): PLUS €1.450 – CLASSIC €1.250
- Primo Arancio (155-156-165-166): PLUS €900 – CLASSIC €790
- Primo Arancio Laterale Nord (da 149 a 152-154): PLUS €700 – CLASSIC €600
- Primo Arancio Laterale Sud (da 167 a 170-172): PLUS €700 – CLASSIC €600
- Primo Blu: PLUS €530 – CLASSIC €450
- Primo Verde (da 137 a 142): PLUS €530 – CLASSIC €450
- Secondo Rosso Centrale (225 – da 227 a 232): PLUS €820 – CLASSIC €700
- Secondo Rosso (223-226-233-234): PLUS €770 – CLASSIC €660
- Secondo Rosso Laterale Nord (235-236-237-238): PLUS €630 – CLASSIC €540
- Secondo Rosso Laterale Sud (221-222-224): PLUS €630 – CLASSIC €540
- Secondo Arancio Centrale (da 261 a 268): PLUS €750 – CLASSIC €640
- Secondo Arancio (259-262-269-270): PLUS €720 – CLASSIC €620
- Secondo Arancio Laterale Nord (da 255 a 258-260): PLUS €560 – CLASSIC €480
- Secondo Arancio Laterale Sud (da 271 a 274-276): PLUS €560 – CLASSIC €480
- Terzo Rosso Centrale: PLUS €340 – CLASSIC €300
A queste possibilità, ovviamente si aggiunge il secondo anello verde che in occasione dei due derby di campionato sarà però dedicato esclusivamente alla Curva Nord dell’Inter, con conseguente obbligo di cambio posto. Il prezzo per l’abbonamento al secondo anello verde va dai 300 euro per la tipologia Classic ai 340 euro per quella Plus.
Infine c’è il secondo anello blu, il cuore del tifo organizzato rossonero, che prevede l’abbonamento Classic a 31o euro e quello Plus a 340 euro.