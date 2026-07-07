Da Inter e Juve a Milan e Roma: le amichevoli estive in onda su DAZN

DAZN raddoppia l’offerta calcistica estiva. Oltre ai Mondiali, arrivano le amichevoli estive dei club di Serie A Enilive, impegnati nei primi test in vista della nuova stagione. Per tutto luglio e agosto, gli abbonati ai piani DAZN Family e Full potranno seguire, senza costi aggiuntivi, il meglio del calcio pre-campionato, comprese tutte le sfide delle grandi squadre di Serie A: Inter , Juventus , Milan , Lazio e Roma .

Le amichevoli estive su DAZN

A inaugurare la stagione delle amichevoli su DAZN sarà la Juventus di Spalletti il 18 luglio. Alle 15:30 i bianconeri sfideranno il Basilea. Le due squadre tornano ad affrontarsi al St. Jakob-Park 23 anni dopo l’ultimo confronto ufficiale in Champions League.

A seguire l’esordio del Milan, in programma il 25 luglio (orario da definire) al Celtic Park di Glasgow contro il Celtic.

Il giorno dopo sarà la volta dei Campioni d’Italia in una partita inedita. L’Inter esordirà il 26 luglio al BBBank Wildpark di Karlsruhe contro il Karlsruher SC con il calcio d’inizio in programma alle ore 16:30.

Ad arricchire il calendario estivo ci saranno due delle sfide più attese, che si disputeranno in Australia. Il 5 agosto alle 13 Milan e Inter porteranno all’estero il fascino del Derby di Milano, mentre l’8 agosto (stesso orario) sarà la volta di Juventus e Inter.