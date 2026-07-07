Ufficiale, Massara è il nuovo responsabile dell'area sportiva della Juve. Nuovo ruolo per Chiellini

Nel suo nuovo incarico, Massara avrà la responsabilità di guidare la gestione e lo sviluppo dell’area sportiva maschile, contribuendo alla definizione e all’attuazione delle strategie e dei progetti sportivi del club. Il suo lavoro sarà portato avanti in stretta sinergia con Marco Ottolini, Sporting Director della Juventus.

È ufficiale. Frederic Massara è stato nominato come nuovo Chief Football Officer della Juventus . Lo ha annunciato il club bianconero in una nota, spiegando che il dirigente riporterà direttamente all’Amministratore Delegato e Direttore Generale Giovanni Carnevali , con l’obiettivo di rafforzare la struttura organizzativa dell’area Football maschile.

Per Massara si tratta di un nuovo capitolo in una carriera dirigenziale che lo ha visto affermarsi come uno dei profili più apprezzati del panorama calcistico italiano. Nel corso degli anni ha infatti ricoperto ruoli di primo piano in club come Milan e Roma, contribuendo allo sviluppo delle rispettive aree sportive.

Un nuovo ruolo per Giorgio Chiellini

Contestualmente, la Juventus ha annunciato anche un nuovo incarico per Giorgio Chiellini, che assume il ruolo di Chief Club Affairs Officer. L’ex capitano bianconero avrà il compito di rafforzare la capacità del club di dialogare, costruire relazioni e rappresentare i propri interessi presso le principali istituzioni, gli stakeholder strategici e le organizzazioni sportive, in Italia e a livello internazionale.

«Sono convinto che stiamo costruendo una struttura solida, competente e coesa, capace di sostenere le nostre ambizioni nel presente e nel futuro», ha dichiarato Giovanni Carnevali, Amministratore Delegato e Direttore Generale della Juventus.

Carnevali ha poi accolto l’arrivo di Massara sottolineandone il valore per il nuovo assetto dirigenziale del club: «Siamo molto felici di dare il benvenuto a Frederic nella grande famiglia bianconera. La sua competenza e la sua profonda conoscenza del calcio rappresentano un valore aggiunto e si integrano perfettamente con le professionalità già presenti all’interno della struttura organizzativa del Club».

La nomina di Massara e il nuovo ruolo affidato a Chiellini si inseriscono nel percorso di riorganizzazione dell’area dirigenziale bianconera, con la Juventus intenzionata a consolidare una struttura manageriale più definita e funzionale alle strategie sportive e istituzionali del club.