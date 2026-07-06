I Mondiali 2026 stanno entrando sempre di più nel vivo ed è arrivato il momento dei turni più entusiasmanti. La rassegna iridata FIFA andrà avanti fino al prossimo 19 luglio, giorno della finalissima che si disputerà in New Jersey, alternandosi fra Stati Uniti, Messico e Canada.
Le sfide degli ottavi di finale sono cominciate e al termine di questo turno saranno otto le squadre ancora in gioco per la vittoria finale. Dopo i successi della Francia (sul Paraguay) e del Marocco (sul Canada), nella notte si sono qualificate anche Norvegia e Inghilterra, che si affronteranno ai quarti di finale. Gli scandinavi hanno eliminato il Brasile di Ancelotti con un 2-1 maturato nel finale, mentre gli inglesi hanno superato i padroni di casa del Messico per 3-2.
Tabellone Mondiali 2026 – I gironi del torneo
Di seguito, la situazione definitiva dei gironi della Coppa del Mondo, con tutte le squadre che sono avanzate al turno successivo:
- Gruppo A: Messico 9, Sudafrica 4, Corea del Sud 3, Repubblica Ceca 1
- Gruppo B: Svizzera 7, Canada 4, Bosnia 4, Qatar 1
- Gruppo C: Brasile 7, Marocco 7, Scozia 3, Haiti 0
- Gruppo D: Stati Uniti 6, Australia 4, Paraguay 4, Turchia 4
- Gruppo E: Germania 6, Costa d’Avorio 6, Ecuador 4, Curaçao 1
- Gruppo F: Olanda 7, Giappone 5, Svezia 4, Tunisia 0
- Gruppo G: Belgio 5, Egitto 5, Iran 3, Nuova Zelanda 1
- Gruppo H: Spagna 7, Capo Verde 3, Uruguay 2, Arabia Saudita 2
- Gruppo I: Francia 9, Norvegia 6, Senegal 3, Iraq 0
- Gruppo J: Argentina 9, Austria 4, Algeria 4, Giordania 0
- Gruppo K: Colombia 7, Portogallo 5, Repubblica Democratica del Congo 4, Uzbekistan 0
- Gruppo L: Inghilterra 7, Croazia 6, Ghana 4, Panama 0
Le prime due squadre di ogni girone e le otto migliori terze classificate dei gironi si sono qualificate per i sedicesimi di finale della Coppa del Mondo FIFA 2026. E, alla fine della terza giornata della fase a gironi, questa è la situazione definitiva per la classifica delle migliori terze (in rosso le squadre qualificate):
- Congo 4 punti – 4 gol fatti e 3 subiti
- Svezia 4 punti – 7 gol fatti e 7 subiti
- Ghana 4 punti – 2 gol fatti e 2 subiti
- Ecuador 4 punti – 2 gol fatti e 2 subiti
- Bosnia 4 punti – 5 gol fatti e 6 subiti
- Algeria 4 punti – 5 gol fatti e 7 subiti
- Paraguay 4 punti – 2 gol fatti e 4 subiti
- Senegal 3 punti – 8 gol fatti e 6 subiti
- Iran 3 punti – 3 gol fatti e 3 subiti
- Corea del Sud 3 punti – 2 gol fatti e 3 subiti
- Scozia 3 punti – 1 gol fatto e 4 subiti*
- Uruguay 2 punti – 3 gol fatti e 4 subiti*
Tabellone Mondiali 2026 – Il quadro della fase ad eliminazione diretta
Via via che si sono disputate le partite, anche la fase a eliminazione diretta ha preso forma. Il tabellone finale mostra già incroci molto interessanti agli ottavi di finale e la situazione si accende ancora di più in previsione dei quarti. Le ultime gare stabiliranno tutte le otto formazioni qualificate.
Tabellone Mondiali 2026 – Le date della fase ad eliminazione diretta
Questo invece il calendario Mondiali 2026 con gli orari italiani per la fase ad eliminazione diretta:
Sedicesimi di finale
- Sudafrica–Canada 0-1 (partita 73)
- Brasile–Giappone 2-1 (partita 76)
- Germania–Paraguay 1-1 (3-4 d.c.r.) (partita 74)
- Olanda–Marocco 1-1 (2-3 d.c.r.) (partita 75)
- Costa d’Avorio–Norvegia 2-1 (partita 78)
- Francia-Svezia 3-0 (partita 77)
- Messico–Ecuador 2-0 (partita 79)
- Inghilterra-RD Congo 2-1 (partita 80)
- Belgio–Senegal 3-2 (d.t.s.) (partita 82)
- Stati Uniti–Bosnia 2-0 (partita 81)
- Spagna–Austria 3-0 (partita 84)
- Portogallo-Croazia 2-1 (partita 83)
- Svizzera–Algeria 2-0 (partita 85)
- Australia–Egitto 1-1 (2-4 d.c.r.) (partita 88)
- Argentina–Capo Verde 3-2 (d.t.s.) (partita 86)
- Colombia-Ghana 1-0 (partita 87)
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Ottavi di finale
- Canada–Marocco 0-3 (partita 90)
- Paraguay–Francia 0-1 (partita 89)
- Brasile–Norvegia 1-2 (partita 91)
- Messico-Inghilterra 2-3 (partita 92)
- Portogallo–Spagna lunedì 6 luglio (ore 21) – Dallas Stadium (partita 93)
- Stati Uniti-Belgio, martedì 7 luglio (ore 2) – Seattle Stadium (partita 94)
- Argentina-Egitto, martedì 7 luglio (ore 18) – Atlanta Stadium (partita 95)
- Svizzera–Colombia, martedì 7 luglio (ore 22) – BC Place Vancouver (partita 96)
Quarti di finale
- Vincente partita 89-Vincente partita 90, giovedì 9 luglio (ore 22) – Boston Stadium (partita 97)
- Vincente partita 93-Vincente partita 94, venerdì 10 luglio (ore 21) – Los Angeles Stadium (partita 98)
- Vincente partita 91-Vincente partita 92, sabato 11 luglio (ore 23) – Miami Stadium (partita 99)
- Vincente partita 95-Vincente partita 96, domenica 12 luglio (ore 3) – Kansas City Stadium (partita 100)
Semifinali
- Vincente partita 97-Vincente partita 98, martedì 14 luglio (ore 21) – Dallas Stadium (partita 101)
- Vincente partita 99-Vincente partita 100, mercoledì 14 luglio (ore 21) – Atlanta Stadium (partita 102)
Finale
- Finale terzo posto, sabato 18 luglio (ore 23) – Miami Stadium
- Finale, domenica 19 luglio (ore 21) – New York New Jersey Stadium