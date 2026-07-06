I Mondiali 2026 stanno entrando sempre di più nel vivo ed è arrivato il momento dei turni più entusiasmanti. La rassegna iridata FIFA andrà avanti fino al prossimo 19 luglio, giorno della finalissima che si disputerà in New Jersey, alternandosi fra Stati Uniti, Messico e Canada.

Le sfide degli ottavi di finale sono cominciate e al termine di questo turno saranno otto le squadre ancora in gioco per la vittoria finale. Dopo i successi della Francia (sul Paraguay) e del Marocco (sul Canada), nella notte si sono qualificate anche Norvegia e Inghilterra, che si affronteranno ai quarti di finale. Gli scandinavi hanno eliminato il Brasile di Ancelotti con un 2-1 maturato nel finale, mentre gli inglesi hanno superato i padroni di casa del Messico per 3-2.

Tabellone Mondiali 2026 – I gironi del torneo

Di seguito, la situazione definitiva dei gironi della Coppa del Mondo, con tutte le squadre che sono avanzate al turno successivo:

Gruppo A: Messico 9 , Sudafrica 4 , Corea del Sud 3, Repubblica Ceca 1

, , Corea del Sud 3, Repubblica Ceca 1 Gruppo B: Svizzera 7 , Canada 4 , Bosnia 4 , Qatar 1

, , , Qatar 1 Gruppo C: Brasile 7 , Marocco 7 , Scozia 3, Haiti 0

, , Scozia 3, Haiti 0 Gruppo D: Stati Uniti 6 , Australia 4 , Paraguay 4 , Turchia 4

, , , Turchia 4 Gruppo E: Germania 6 , Costa d’Avorio 6 , Ecuador 4 , Curaçao 1

, , , Curaçao 1 Gruppo F: Olanda 7 , Giappone 5 , Svezia 4 , Tunisia 0

, , , Tunisia 0 Gruppo G: Belgio 5 , Egitto 5 , Iran 3, Nuova Zelanda 1

, , Iran 3, Nuova Zelanda 1 Gruppo H: Spagna 7 , Capo Verde 3 , Uruguay 2, Arabia Saudita 2

, , Uruguay 2, Arabia Saudita 2 Gruppo I: Francia 9 , Norvegia 6 , Senegal 3 , Iraq 0

, , , Iraq 0 Gruppo J: Argentina 9 , Austria 4, Algeria 4 , Giordania 0

, , Giordania 0 Gruppo K: Colombia 7 , Portogallo 5 , Repubblica Democratica del Congo 4 , Uzbekistan 0

, , , Uzbekistan 0 Gruppo L: Inghilterra 7, Croazia 6, Ghana 4, Panama 0

Le prime due squadre di ogni girone e le otto migliori terze classificate dei gironi si sono qualificate per i sedicesimi di finale della Coppa del Mondo FIFA 2026. E, alla fine della terza giornata della fase a gironi, questa è la situazione definitiva per la classifica delle migliori terze (in rosso le squadre qualificate):