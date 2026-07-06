Bisignani sulla Lazio: «Alcuni studi legali stanno studiando l'azionariato popolare»

Continua a muoversi il dibattito intorno al futuro della Lazio. Dopo il corteo dei tifosi biancocelesti contro Claudio Lotito, andato in scena nella giornata di venerdì, Luigi Bisignani, in una risposta a una lettera pubblicata sul quotidiano Il Tempo, introduce una novità nelle discussioni: quella dell’azionariato popolare. Il quotidiano romano aveva proposto un modello ispirato ad alcune grandi esperienze europee, da Real Madrid e Barcellona fino al Bayern Monaco e qualcosa ora si starebbe muovendo.

Secondo Bisignani, dalla pubblicazione della proposta si sarebbe attivata una mobilitazione significativa: «Studi legali di primissimo piano si sono messi a disposizione e stanno studiando, in modo totalmente gratuito, le soluzioni più serie, concrete e trasparenti per dare forma al progetto», ha spiegato. L’obiettivo sarebbe quello di costruire un percorso giuridico e societario credibile, capace di trasformare la spinta emotiva dei tifosi in una proposta strutturata.