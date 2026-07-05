Massimiliano Allegri è appena sbarcato a Napoli e secondo il Corriere dello Sport, si troverà a gestire un organico composto da 47 calciatori. Per questo la società partenopea prima di varare nuovi acquisti dovrà prima cedere sul mercato.
Nello specifico in vista del ritiro di Dimaro, il tecnico livornese avrebbe individuato un primo gruppo di elementi ritenuti imprescindibili. Tra questi:
- Meret,
- Di Lorenzo,
- Rrahmani,
- Beukema,
- Buongiorno,
- Gutierrez,
- Spinazzola,
- Olivera,
- De Bruyne,
- Lobotka,
- Gilmour,
- McTominay,
- Neres,
- Politano,
- Hojlund,
- Giovane
- e Alisson Santos.
Sempre secondo il quotidiano della Capitale, ci sarebbe un gruppo di esuberi esuberi individuati:
- Milinkovic-Savic,
- Mazzocchi,
- Obaretin,
- Cajuste,
- Folorunsho,
- Ngonge,
- Lindstrom,
- Zerbin,
- Cheddira,
- Ambrosino e altri giovani .
Infine tra i profili da valutare durante il ritiro :
- Lukaku,
- Anguissa,
- Lucca, Lang,
- Rafa Marin,
- Marianucci,
- Rao
- e Hasa