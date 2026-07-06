Dove vedere Portogallo Spagna tv streaming: guarda la partita in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Portogallo Spagna tv streaming, ottavi di finale dei Mondiali 2026.
La rassegna iridata, che si svolgerà fra Stati Uniti, Messico e Canada, continua nella sua fase a eliminazione diretta. Per la prima volta, il torneo sta vedendo protagoniste ben 48 nazionali ai nastri di partenza, ma purtroppo fra queste non c’era per la terza volta consecutiva l’Italia. Dato l’allargamento delle squadre ai nastri di partenza, ci sarà un turno in più nella fase a eliminazione diretta che è iniziato dai sedicesimi di finale.
Dove vedere Portogallo Spagna tv streaming – Quando si gioca
Portogallo-Spagna, match valido per i sedicesimi di finale dei Mondiali 2026, si terrà al Dallas Stadium, il 6 luglio 2026 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 21.00 italiane.
Dove vedere Portogallo Spagna tv streaming – Tutti i dettagli
La sfida fra Portogallo e Spagna sarà visibile anche gratuitamente in Italia. Infatti, se da un lato DAZN (clicca qui per abbonarti) ha acquisito i diritti televisivi per trasmettere tutte le 104 partite della competizione, Rai 1 trasmetterà a sua volta, in esclusiva in chiaro, un totale di 35 sfide, fra cui c’è anche quella di questa sera.
Nel dettaglio, gli abbonati DAZN per seguire tutte le partite dei Mondiali devono avere attivo l’abbonamento Family, mentre gli utenti ai pacchetti Goal, Sports e My Club Pass dovranno aggiungere il Pass Mondiali (clicca qui per tutte le informazioni). In alternativa, sarà possibile acquistare il Pass Mondiali DAZN anche senza un abbonamento base.