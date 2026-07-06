In un clima di forte contestazione nei confronti del presidente Claudio Lotito , la Lazio ha lanciato ufficialmente la campagna abbonamenti per la stagione 2026/27. Il rapporto tra la tifoseria e la proprietà è ai minimi termini ormai da tempo, come dimostrato anche dalla quantità di tifosi accorsa in massa giovedì scorso per le strade di Roma, per protestare contro la gestione attuale del club.

Lazio abbonamenti 2026/27 – Le fasi di vendita

La vendita degli abbonamenti 2026/27 prenderà il via mercoledì 8 luglio e si concluderà giovedì 20 agosto. La tessera consentirà di assistere alle 19 gare casalinghe della Lazio in Serie A Enilive e alla prima partita interna di Coppa Italia Frecciarossa, per un totale di 20 incontri.

La campagna sarà articolata in due fasi:

la prima sarà dedicata ai rinnovi . Dalle ore 12 di mercoledì 8 luglio e fino alle 23.59 di mercoledì 15 luglio, i vecchi abbonati potranno confermare il proprio posto della passata stagione. Nello stesso periodo sarà possibile sottoscrivere nuovi abbonamenti sui posti rimasti disponibili nei vari settori. Successivamente, dalle ore 12 di giovedì 16 luglio e fino alle 23.59 di martedì 21 luglio, la vendita sarà riservata esclusivamente ai vecchi abbonati che non avranno ancora rinnovato: in questa finestra potranno scegliere un nuovo posto tra quelli rimasti liberi dopo la prelazione;

. Dalle ore 12 di mercoledì 8 luglio e fino alle 23.59 di mercoledì 15 luglio, i vecchi abbonati potranno confermare il proprio posto della passata stagione. Nello stesso periodo sarà possibile sottoscrivere nuovi abbonamenti sui posti rimasti disponibili nei vari settori. Successivamente, dalle ore 12 di giovedì 16 luglio e fino alle 23.59 di martedì 21 luglio, la vendita sarà riservata esclusivamente ai vecchi abbonati che non avranno ancora rinnovato: in questa finestra potranno scegliere un nuovo posto tra quelli rimasti liberi dopo la prelazione; la seconda fase, quella di vendita libera, scatterà invece dalle ore 16 di giovedì 23 luglio e resterà aperta fino alle 23.59 di giovedì 20 agosto. In questo periodo tutti i tifosi potranno sottoscrivere un nuovo abbonamento sui posti ancora disponibili.

Lazio abbonamenti 2026/27 – I prezzi delle sottoscrizioni

Per quanto riguarda i prezzi, l’abbonamento intero partirà dai 280 euro per Curva Maestrelli/Distinto Sud Est e dai 295 euro per Curva Nord e Distinti Nord Est/Nord Ovest. Per la Tevere Parterre laterale il costo sarà di 499 euro, mentre si salirà a 615 euro per la Tevere Parterre centrale, 640 euro per la Tevere laterale e 795 euro per la Tevere Top. In Monte Mario laterale il prezzo intero sarà di 750 euro, mentre per la Monte Mario Top si arriverà a 920 euro. Il settore Onore laterale destro avrà invece un costo di 2.700 euro. Sono previste tariffe ridotte per donne e Under 16, invalidi al 100%, Over 65 e Aquilotto. Per Curva Nord e Distinti Nord, ad esempio, il prezzo per donne e Under 16 sarà di 250 euro, mentre per gli invalidi al 100% sarà di 220 euro. La tariffa Aquilotto sarà fissata a 80 euro in quasi tutti i settori indicati, con l’eccezione dell’Onore laterale destro, dove il prezzo sarà di 500 euro.

Per la stagione 2026/27 sarà inoltre possibile effettuare il cambio utilizzatore per un massimo di cinque partite nell’arco dell’intera annata. Per ogni singola gara sarà consentito un solo cambio utilizzatore. Nel caso di abbonamenti acquistati con tariffe ridotte, il cambio potrà avvenire soltanto verso la stessa categoria di riduzione: ad esempio Donna con Donna, Under 16 con Under 16 e così via. L’utilizzatore dovrà inoltre essere in possesso di una fidelity card valida, Millenovecento o Eagle Card.