Scontro totale FIFA-UEFA su Balogun: «Decisione ingiustificabile»

Il comunicato UEFA

Nella nota diffusa dall’organismo con sede a Nyon si legge che la scelta di sospendere per un periodo probatorio di un anno l’applicazione della squalifica automatica ha varcato una linea rossa.

«Il calcio, come qualsiasi altro sport, si basa su regole che costituiscono il fondamento di una competizione equa, onesta e trasparente. A volte le regole sono soggette a interpretazione. In questo caso non lo sono. Una sospensione automatica minima di una partita a seguito di un cartellino rosso non è un’opzione discrezionale e non richiede la decisione di un organo competente per essere applicata. Si tratta di un principio sancito dal regolamento, che non può essere soggetto a eccezioni, tanto meno nel bel mezzo di un torneo in cui diversi altri giocatori si sono trovati nella stessa situazione e hanno regolarmente scontato la loro sospensione».

La UEFA continua facendo il punto sulle regole.

«Quando la certezza delle regole non è più garantita da chi ne è custode, è in gioco l’integrità del gioco e viene minata la credibilità di una competizione. Allo stesso modo, tale decisione crea un precedente nel torneo in corso, dove situazioni simili richiederanno ora un trattamento paritario, a discapito della competizione. Il calcio è lo sport più amato al mondo perché è un gioco bellissimo e gode di fiducia perché viene praticato ovunque con le stesse regole. Un torneo non è mai un caso a sé stante e, se il torneo in questione è la Coppa del Mondo, ha il potere di determinare conseguenze positive o negative sul gioco nel suo complesso».