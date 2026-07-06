Inter, in arrivo Khalaili dall'USG: l'impatto a bilancio del nuovo acquisto

Dopo aver provato a ingaggiare Palestra e Nico Paz, il mercato dell’Inter è prossimo a registrare il primo colpo in entrata. I nerazzurri sono pronti a smuovere la casella degli acquisti, dopo aver salutato anche diversi elementi che hanno costruito l’impalcatura della squadra in questi ultimi anni: con particolare riferimento al reparto difensivo e a quello degli esterni di centrocampo.

E proprio da quest’ultima porzione del terreno di gioco è iniziato il lavoro di rafforzamento del Direttore sportivo Piero Ausilio che negli ultimi giorni ha imbastito l’operazione per vestire di nerazzurro Anan Khalaili, esterno destro israeliano classe 2004 in forza ai belgi dell’Union Saint Gilloise.