Inter, in arrivo Khalaili dall'USG: l'impatto a bilancio del nuovo acquisto

Dopo aver provato a ingaggiare Palestra e Nico Paz, il mercato dell’Inter è prossimo a registrare il primo colpo in entrata. I nerazzurri sono pronti a smuovere la casella degli acquisti, dopo aver salutato anche diversi elementi che hanno costruito l’impalcatura della squadra in questi ultimi anni: con particolare riferimento al reparto difensivo e a quello degli esterni di centrocampo.
E proprio da quest’ultima porzione del terreno di gioco è iniziato il lavoro di rafforzamento del Direttore sportivo Piero Ausilio che negli ultimi giorni ha imbastito l’operazione per vestire di nerazzurro Anan Khalaili, esterno destro israeliano classe 2004 in forza ai belgi dell’Union Saint Gilloise.
In queste ultime ore si è registrato il sorpasso dell’Inter sul Napoli, che si trova alle prese con la definizione della rosa dopo l’annuncio ufficiale di Massimiliano Allegri come allenatore e per il quale bisogna fare spazio in rosa con delle cessioni. In questa situazione si sono inseriti i nerazzurri che hanno già imbastito a grandi linee l’operazione sia con l’Union che con l’entourage del calciatore.
Stipendio Khalaili Inter – L’impatto sul bilancio nerazzurro
L’accordo personale con Khalaili è stato il più agevole da trovare, con il ragazzo desideroso di giocarsi le sue possibilità con i campioni di Italia in carica e con regolarità nel palcoscenico della Champions League. Con l’entourage dell’israeliano è stata definita un’intesa fino al 2031 con un ingaggio netto di 1,8 milioni di euro a stagione, che al lordo equivalgono a 3,33 milioni. A questa cifra si aggiunge l’ammortamento per il cartellino, il cui costo si dovrebbe aggirare intorno ai 25 milioni più bonus.
Se queste cifre saranno confermate il peso di Khalaili sul bilancio 2026/27 dell’Inter sarà pari all’ingaggio lordo più la quota annuale di ammortamento di 5 milioni, per un totale di 8,33 milioni di euro.