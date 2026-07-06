Ritiri Serie B 2026-2027, al via la preparazione: date e sedi scelte dai club

La stagione di Serie B 2026/2027 è pronta a entrare nel vivo. Con il campionato ormai alle porte e il mercato estivo che continua a muoversi, le società iniziano a radunarsi per dare il via alla preparazione precampionato.
Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, saranno otto le squadre cadette che svolgeranno il ritiro in Trentino-Alto Adige, confermando la regione come la destinazione più scelta anche in Serie B (clicca qui per l’articolo sui ritiri della Serie A)
Non mancano però soluzioni “a chilometro zero”, con diversi club che lavoreranno direttamente nei propri centri sportivi o comunque a pochi chilometri dalla sede sociale.
Ritiri Serie B 2026-2027, il Trentino-Alto Adige resta la meta preferita
Anche quest’anno il Trentino-Alto Adige si conferma il punto di riferimento per la preparazione estiva delle squadre di Serie B. Ben otto club hanno scelto località della regione per il proprio ritiro.
Tra questi figurano il Palermo, che sarà a Santa Cristina Valgardena, il Padova a Pejo, il Modena a Mezzana-Marilleva, la Cremonese a Ronzone, il Vicenza a Bedollo, il Verona a Folgaria, il Südtirol a Racines e la Carrarese, che inizierà la preparazione a Caldaro prima di trasferirsi in Toscana per la seconda parte del ritiro.
Ritiri Serie B 2026-2027: sempre più squadre scelgono ritiri vicini alla propria sede
Accanto alle classiche località di montagna, cresce anche il numero delle società che preferiscono ridurre gli spostamenti.
Il Cesena si allenerà ad Acquapartita, a meno di un’ora dalla città romagnola, mentre l’Entella conferma Tavarone, nell’entroterra ligure. Il Mantova sarà invece a Sirmione, sulle sponde del lago di Garda, mentre l’Empoli svolgerà tutta la preparazione nel proprio centro sportivo di Monteboro.
Una scelta che consente ai club di contenere i costi logistici e sfruttare strutture già perfettamente attrezzate per il lavoro dello staff tecnico.
Ritiri Serie B 2026-2027, le tournée restano un’opportunità: il Palermo volo in Australia
Se i ritiri diventano sempre più “vicini a casa”, non mancano comunque gli appuntamenti internazionali.
Il caso più significativo è quello del Palermo, che dopo il ritiro in Alto Adige volerà in Australia per disputare l’Anglo-Palermitan Trophy, affrontando il Melbourne il 7 agosto prima della sfida contro la Juventus prevista l’11 agosto a Perth. Un’iniziativa resa possibile anche dalla presenza della numerosa comunità siciliana in Australia e dal legame con il City Football Group.
Ritiri Serie B 2026-2027: date e sedi squadra per squadra
Di seguito il calendario dei raduni e dei ritiri delle squadre di Serie B 2026/2027.
- Arezzo: raduno il 6 luglio; ritiro dal 18 al 30 luglio a Clusone (Bergamo).
- Benevento: raduno il 6 luglio; ritiro dal 23 luglio al 1° agosto a Cascia (Perugia).
- Vicenza: raduno il 6 luglio; ritiro dall’11 al 25 luglio a Bedollo (Trento).
- Cesena: raduno il 9 luglio; ritiro dal 12 al 25 luglio ad Acquapartita (Forlì-Cesena).
- Sampdoria: raduno il 9 luglio; ritiro dal 12 al 23 luglio a Ponte di Legno-Tonale (Brescia).
- Verona: raduno il 9 luglio; ritiro dal 12 al 26 luglio a Folgaria (Trento).
- Padova: raduno il 10 luglio; ritiro dall’11 al 25 luglio a Pejo (Trento).
- Palermo: ritiro dal 10 al 31 luglio a Santa Cristina Valgardena (Bolzano).
- Südtirol: raduno il 12 luglio; ritiro dal 19 luglio al 1° agosto a Racines (Bolzano).
- Ascoli: raduno il 13 luglio; ritiro dal 13 al 27 luglio a Norcia (Perugia).
- Avellino: raduno il 13 luglio; ritiro dal 16 al 31 luglio a Rivisondoli (L’Aquila).
- Carrarese: raduno il 13 luglio; ritiro dal 14 al 26 luglio a Caldaro (Bolzano), poi dal 29 luglio a Pontremoli (Massa-Carrara).
- Catanzaro: raduno il 13 luglio; ritiro dal 25 luglio al 5 agosto a Livigno (Sondrio).
- Empoli: raduno dal 13 luglio; preparazione nel centro sportivo di Monteboro.
- Juve Stabia: raduno il 13 luglio ad Agerola; ritiro dal 15 luglio al 2 agosto a Polla (Salerno).
- Mantova: raduno il 13 luglio; ritiro dal 20 al 30 luglio a Sirmione (Brescia).
- Modena: raduno il 13 luglio; ritiro dal 18 luglio al 1° agosto a Mezzana-Marilleva (Trento).
- Pisa: raduno il 13 luglio; ritiro dal 15 al 27 luglio a Morgex (Valle d’Aosta).
- Cremonese: raduno il 14 luglio; ritiro dal 26 luglio al 6 agosto a Ronzone (Trento).
- Entella: ritiro dal 14 al 31 luglio a Tavarone (La Spezia).
Ritiri Serie B 2026-2027: il riepilogo per territorio
Di seguito il riepilogo territorio per territorio:
- Trentino-Alto Adige (8 club): Carrarese (prima parte), Cremonese, Modena, Padova, Palermo, Südtirol, Verona, Vicenza.
- Lombardia (4 club): Arezzo, Catanzaro, Mantova, Sampdoria.
- Toscana (2 club): Carrarese (seconda parte), Empoli.
- Umbria (2 club): Ascoli, Benevento.
- Abruzzo (1 club): Avellino.
- Campania (1 club): Juve Stabia.
- Emilia-Romagna (1 club): Cesena.
- Liguria (1 club): Entella.
- Valle d’Aosta (1 club): Pisa.