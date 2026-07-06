Wimbledon, oggi Cobolli in campo per centrare i quarti: il tabellone del torneo

Il torneo sull’erba londinese è iniziato e andrà avanti fino alla finalissima del 12 luglio.

Di
Luca Cosentini
SportNEXT
cobolli
Flavio Cobolli (Photo by James Fearn/Getty Images)

Wimbledon 2026 ha alzato il sipario e terrà compagnia agli appassionati del grande tennis fino al 12 luglio, con un tabellone che promette emozioni. In queste settimane il tempio dell’erba londinese ospiterà uno dei tornei più attesi della stagione. Wimbledon è infatti il torneo di tennis più antico e prestigioso al mondo. Il torneo si svolge ogni anno a Londra, nel quartiere di Wimbledon, presso l’All England Lawn Tennis and Croquet Club (AELTC), fondato nel 1868.

L’AELTC è un complesso sportivo esclusivo e iconico, noto per la sua atmosfera tradizionale e impeccabile cura del manto erboso. Dispone di circa 18 campi da gara, tutti in erba, oltre a diversi campi di allenamento. Il torneo di Wimbledon è famoso per il dress code bianco imposto ai giocatori, per le fragole con panna sugli spalti e per l’assoluto rispetto della tradizione britannica.

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Tabellone Wimbledon 2026 – Sette gli italiani presenti

Erano sei gli italiani presenti nel tabellone del singolare maschile di Wimbledon 2026. Non solo Jannik Sinner, numero uno ATP e campione in carica. Ecco tutti i presenti:

  • Jannik Sinner
  • Flavio Cobolli
  • Matteo Berrettini (eliminato al terzo turno)
  • Matteo Arnaldi (eliminato al primo turno)
  • Lorenzo Sonego (eliminato al terzo turno)
  • Federico Darderi (eliminato al primo turno)

Tabellone Wimbledon 2026 – Assente ancora Alcaraz

Come accaduto per il Roland Garros, Sinner parteciperà al torneo senza il suo grandissimo rivale, e numero due del ranking ATP, Carlos Alcaraz, ancora alle prese con un infortunio al polso destro.

Ecco i vincitori dei primi due tornei del Grande Slam 2026:

  • Australian Open: Carlos Alcaraz
  • Roland Garros: Alexander Zverev

Albo d’oro Wimbledon (ultimi 5 anni)

Jannik Sinner proverà dunque a confermarsi dopo il successo conquistato nella passata edizione del torneo. Ecco l’albo d’oro degli ultimi cinque anni:

  • 2021 – Novak Djokovic
  • 2022 – Novak Djokovic
  • 2023 – Carlos Alcaraz
  • 2024 – Carlos Alcaraz
  • 2025 – Jannik Sinner

Tabellone Wimbledon 2026 – Tutti gli incroci

Di seguito la parte alta del tabellone:

Questa invece la parte bassa:

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