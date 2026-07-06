La Serie A 2026/2027 comincia a prendere forma. Mentre il Mondiale 2026 si avvicina alla fase decisiva dall’altra parte dell’Atlantico, in Italia è già tempo di raduni, visite mediche, test atletici e primi allenamenti. La nuova stagione parte con una tendenza chiara: la maggior parte dei club ha scelto un’estate “fatta in casa”, o comunque il più possibile vicina alle proprie radici.
Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, sono infatti 16 le squadre di Serie A che resteranno in Italia per il ritiro precampionato, mentre soltanto quattro lavoreranno oltre confine.
Ritiri Serie A 2026-2027, la preparazione riparte dai centri sportivi
La scelta di restare in Italia, e in diversi casi direttamente nei propri centri sportivi, risponde a esigenze diverse. C’è certamente un tema economico, perché i ritiri lontani comportano costi organizzativi e logistici superiori. Ma non è l’unico fattore.
Per molti club pesa anche la volontà di ridurre lo stress per staff e calciatori, soprattutto in un’estate condizionata dagli arrivi scaglionati dei giocatori impegnati al Mondiale. Restare “in casa” consente alle società di lavorare in ambienti già costruiti su misura, con strutture, campi, palestre e attrezzature perfettamente calibrati sulle esigenze della squadra.
Non a caso, alcune società hanno scelto di non spostarsi affatto dopo il raduno iniziale. È il caso dell’Atalanta a Zingonia e del Monza a Monzello, tra le prime squadre a cominciare la stagione. Sulla stessa linea anche Milan, Juventus, Fiorentina, Lazio e Como, che svolgeranno la preparazione nei rispettivi centri sportivi o in sedi molto vicine alla base.
Ritiri Serie A 2026-2027: Lombardia protagonista, ma il Trentino resta centrale
La Lombardia sarà una delle regioni più coinvolte nella preparazione estiva. Atalanta, Monza, Milan e Como resteranno nei rispettivi centri, mentre il Cagliari, dopo i primi giorni ad Assemini, si sposterà a Temù, in provincia di Brescia.
Resta forte anche il richiamo del classico ritiro in montagna. Il Trentino-Alto Adige si conferma una delle mete preferite dai club di Serie A: Torino e Parma saranno a Pinzolo, il Sassuolo a Ronzone, il Genoa a Moena, il Napoli a Dimaro Folgarida e il Bologna a Valles, in provincia di Bolzano. La provincia autonoma di Trento continuerà a ospitare squadre da tutta Italia e tifosi interessati ad abbinare vacanza e calcio.
Ci sono poi le scelte regionali di Frosinone e Venezia: i ciociari saranno al Terminillo, nel Lazio, mentre i lagunari lavoreranno a Falcade, in Veneto. Una soluzione intermedia: atmosfera da ritiro in quota, ma senza allontanarsi troppo dalla sede del club.
Ritiri Serie A 2026-2027: solo quattro club all’estero. Inter in Germania, Roma in Galles
Il dato più significativo riguarda le squadre che hanno scelto l’estero: soltanto quattro su venti. Udinese e Lecce resteranno nell’area alpina, ma oltre confine, rispettivamente a Lienz e Bad Loipersdorf, in Austria.
L’Inter campione d’Italia inizierà ad Appiano Gentile e poi si sposterà in Germania, a Donaueschingen, nel Baden-Württemberg, prima della tournée in Asia. La Roma di Gian Piero Gasperini, invece, sarà la squadra con la scelta più internazionale: i giallorossi voleranno in Galles, a Hensol, dal 31 luglio all’8 agosto.
Ritiri Serie A 2026-2027, le tournée resistono: Inter, Juve e Milan tra Asia e Australia
Se i ritiri sono sempre più “a chilometro zero”, le tournée internazionali non spariscono. Restano infatti un asset importante dal punto di vista commerciale, soprattutto per i grandi club.
La Fiorentina sarà in Inghilterra dal 24 al 30 luglio, con amichevoli contro QPR e Watford. Inter e Juventus partiranno per Hong Kong e Australia: i nerazzurri sfideranno il Manchester City, i bianconeri il Chelsea, prima dell’incrocio diretto dell’8 agosto a Perth. Anche il Milan volerà in Australia, dove affronterà l’Inter il 5 agosto, per poi spostarsi in Indonesia.
Ritiri Serie A 2026-2027: date e sedi squadra per squadra
Di seguito il calendario dei raduni e dei ritiri delle squadre di Serie A 2026/2027, in ordine di data di inizio.
- Atalanta: raduno il 6 luglio a Zingonia; ritiro dal 9 luglio a Zingonia, in provincia di Bergamo
- Monza: raduno il 6 luglio a Monzello; ritiro a Monzello.
- Udinese: raduno il 6 luglio a Udine; ritiro dal 22 luglio al 2 agosto a Lienz, in Austria.
- Bologna: raduno il 7 luglio a Casteldebole; ritiro dal 13 al 25 luglio a Valles, Rio di Pusteria, in provincia di Bolzano.
- Cagliari: raduno l’8 luglio ad Assemini; ritiro dal 22 luglio al 1° agosto a Ponte di Legno-Temù, in provincia di Brescia.
- Genoa: raduno dal 9 luglio a Genova; ritiro dal 16 al 26 luglio a Moena, in provincia di Trento.
- Venezia: raduno il 9 luglio a Venezia; ritiro dal 12 al 25 luglio a Falcade, in provincia di Belluno.
- Torino: raduno dal 10 luglio al Filadelfia; ritiro dal 13 al 25 luglio a Pinzolo, in provincia di Trento.
- Lazio: raduno il 10 luglio a Formello; ritiro dal 13 luglio a Formello.
- Sassuolo: raduno l’11 luglio al Mapei Center; ritiro dal 13 al 26 luglio a Ronzone, in provincia di Trento.
- Lecce: raduno il 12-13 luglio a Lecce; ritiro dal 15 al 29 luglio a Bad Loipersdorf, in Austria.
- Fiorentina: raduno il 12 luglio a Bagno a Ripoli; ritiro dal 13 al 23 luglio al Viola Park.
- Frosinone: raduno il 12 luglio a Ferentino; ritiro dal 20 luglio al 2 agosto al Terminillo, in provincia di Rieti.
- Inter: raduno il 13 luglio ad Appiano Gentile; prima fase ad Appiano, poi ritiro dal 16 al 26 luglio a Donaueschingen, in Germania.
- Parma: raduno il 13 luglio a Collecchio; ritiro dal 25 luglio al 2 agosto a Pinzolo, in provincia di Trento.
- Milan: raduno il 13 luglio a Milanello; preparazione a Milanello, in provincia di Varese.
- Juventus: raduno il 13 luglio alla Continassa; ritiro dal 14 luglio alla Continassa.
- Roma: raduno il 13 luglio a Trigoria; ritiro dal 31 luglio all’8 agosto a Hensol, in Galles.
- Como: raduno previsto a metà luglio, con date non comunicate; ritiro a Mozzate, in provincia di Como.
- Napoli: raduno il 15 luglio a Castel Volturno; ritiro dal 17 al 27 luglio a Dimaro, in provincia di Trento, poi seconda fase dal 30 luglio al 13 agosto a Castel di Sangro, in Abruzzo.
Ritiri Serie A 2026/27, si riparte tra radici e mercato internazionale
La preparazione estiva della Serie A 2026/27 racconta quindi una doppia tendenza. Da un lato, i club scelgono sempre più spesso di restare vicini alla propria base, per ragioni economiche, logistiche e tecniche. Dall’altro, le tournée internazionali confermano il peso commerciale dei mercati esteri, soprattutto per le big.
La stagione comincia così: tra centri sportivi, montagne italiane e poche destinazioni oltre confine. Un’estate quasi a chilometro zero, ma non per tutti.
Ritiri Serie A 2026-2027: il riepilogo per territorio
- Lombardia (6 club): Atalanta, Cagliari, Como, Milan, Monza, Inter (raduno ad Appiano Gentile)*
- Trentino-Alto Adige (6 club): Bologna, Genoa, Napoli (primo ritiro a Dimaro), Parma, Sassuolo, Torino
- Estero (4 club): Inter (Germania), Lecce (Austria), Roma (Galles), Udinese (Austria)
- Piemonte (1 club): Juventus
- Toscana (1 club): Fiorentina
- Lazio (2 club): Frosinone, Lazio
- Veneto (1 club): Venezia
- Abruzzo (1 club): Napoli (secondo ritiro a Castel di Sangro)
* Considerando solo il ritiro vero e proprio (escludendo i raduni nei centri sportivi), l’Inter rientra nell’Estero e la Lombardia scende a 5 club (Atalanta, Cagliari, Como, Milan, Monza).