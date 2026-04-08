Il calcio italiano vola in Australia: Inter, Milan e Juve a Perth nell’estate 2026

Per l’ Inter sarà la prima volta in Australia. I nerazzurri parteciperanno a un torneo estivo dedicato ai club italiani e disputeranno due amichevoli di alto profilo all’Optus Stadium. La prima sarà proprio il derby contro il Milan , in programma mercoledì 5 agosto, mentre sabato 8 agosto la squadra affronterà la Juventus .

Il calcio italiano sbarca in Australia nell’estate 2026 con una serie di amichevoli di prestigio che vedranno protagoniste Inter , Juventus e Milan . Le tre squadre saranno impegnate a Perth , capitale dell’Australia Occidentale, in un mini-tour che porterà alcune delle rivalità più iconiche della Serie A all’Optus Stadium.

Juventus, non solo Derby d’Italia

Anche la Juventus farà parte dell’evento con lo Juventus Summer Tour powered by Jeep, che porterà i bianconeri in Australia per due appuntamenti all’interno di “Calcio Italiano”, il festival dedicato al calcio della Serie A. Dopo la sfida con l’Inter dell’8 agosto, la squadra torinese affronterà il Palermo martedì 11 agosto, sempre all’Optus Stadium.

Il tour sarà accompagnato anche da iniziative dedicate ai tifosi e alla community locale, con eventi e attività organizzate insieme agli Juventus Official Fan Club e alle Juventus Academy presenti nella regione. In Australia esistono già tre fan club ufficiali e tre academy del club, una delle quali proprio a Perth, segno di una presenza sempre più radicata.

L’evento rappresenta inoltre un’importante piattaforma commerciale per la Juventus e i suoi partner globali — tra cui Jeep, adidas, Cygames, EA Sports e WhiteBit — grazie a iniziative dedicate ai brand e a un’ampia visibilità nel mercato asiatico-pacifico.

Il Milan torna a Perth per la terza volta

Per il Milan, infine, si tratta di un ritorno nel continente. I rossoneri hanno infatti annunciato che l’Australia farà parte del Pre-Season Tour 2026, tappa del percorso di preparazione della prima squadra maschile verso la nuova stagione. Il club tornerà a Perth per il terzo anno consecutivo, rafforzando il legame con l’Australia Occidentale dopo le precedenti esperienze: la sfida contro la Roma nel maggio 2024 e quella contro il Perth Glory nel luglio 2025.

Questa volta il Milan porterà oltre i confini italiani uno degli appuntamenti più attesi del calcio europeo, il derby della Madonnina contro l’Inter, inserito in un calendario estivo internazionale che toccherà diversi Paesi e i cui ulteriori dettagli saranno comunicati prossimamente. Oltre alle partite, la squadra avrà a disposizione strutture di allenamento all’avanguardia e potrà incontrare la numerosa comunità di tifosi presenti nella regione.

Con derby storici, sfide di alto livello e iniziative per i tifosi, Perth si prepara così a diventare per alcuni giorni il centro del calcio italiano, celebrando la passione per la Serie A in una delle aree più dinamiche del panorama sportivo internazionale.