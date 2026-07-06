Ufficiale, Tonali al Tottenham: è l’italiano più costoso di sempre. Le cifre e quanto incassa il Milan

Adesso è arrivata anche l’ufficialità. Dopo le anticipazioni dei giorni scorsi, Sandro Tonali è diventato un nuovo calciatore del Tottenham. Il centrocampista della Nazionale italiana lascia il Newcastle e si trasferisce a Londra, dove lavorerà con Roberto De Zerbi, grande sponsor dell’operazione e decisivo nel convincere il giocatore ad accettare la proposta degli Spurs.
Il club inglese ha annunciato l’arrivo del classe 2000, reduce da tre stagioni al Newcastle, dove si era trasferito nell’estate del 2023 dopo l’addio al Milan. Tonali riparte ora dal Tottenham, in una operazione che vale complessivamente fino a 116 milioni di euro: circa 108 milioni di parte fissa, a cui si aggiungono bonus che potranno maturare nel corso degli anni. In sterline, la cifra è stata indicata in un pacchetto da 100 milioni complessivi, con 92,5 milioni di base fissa e 7,5 milioni di bonus. Il calciatore ha firmato un accordo della durata di sei anni, da 10 milioni di euro netti a stagione.
Tonali al Tottenham: è l’italiano più costoso di sempre
Numeri che rendono Tonali il calciatore italiano più costoso di sempre. Il centrocampista supera così un primato che apparteneva a Mateo Retegui, trasferitosi dall’Atalanta all’Al-Qadisiya la scorsa estate. Il centrocampista occupa così due posti in questa particolare graduatoria, perché il trasferimento dal Milan al Newcastle occupa attualmente la terza posizione. Di seguito, la classifica completa:
- Sandro Tonali: dal Newcastle United al Tottenham (2026) → 108 milioni di euro più bonus (fino a 116 milioni con i bonus)
- Mateo Retegui: dall’Atalanta all’Al-Qadisiya (2025) → 61,75 milioni di euro
- Sandro Tonali: dal Milan al Newcastle United (2023) → 58,9 milioni di euro più bonus
- Federico Chiesa: dalla Fiorentina alla Juventus (2020) → 57,2 milioni di euro (complessivi tra prestito e riscatto)
- Marco Palestra: dall’Atalanta al Chelsea (2026) → 57 milioni di euro più bonus
- Jorginho: dal Napoli al Chelsea (2018) → 57 milioni di euro
- Gianluigi Buffon: dal Parma alla Juventus (2001) → 53 milioni di euro
L’incasso del Milan con la percentuale sulla plusvalenza
L’operazione fa sorridere anche il Milan. Il club rossonero, infatti, aveva ceduto Tonali al Newcastle al termine della stagione 2022/23 e – secondo quanto risulta a Calcio e Finanza – aveva mantenuto il diritto a incassare il 10% sulla plusvalenza generata da una eventuale futura rivendita del centrocampista da parte degli inglesi.
La nuova cessione al Tottenham fa quindi scattare anche questa clausola. Ma a quanto ammonta la plusvalenza per il Newcastle? E quanto incasserà il Milan? Sulla base dei dati raccolti da Calcio e Finanza, al 30 giugno 2025 il costo storico di Tonali per il Newcastle era pari a 60,8 milioni di euro.
Considerando il rinnovo di contratto firmato nel 2025, con accordo prolungato fino al 2029 rispetto alla scadenza originaria del 2028, il valore residuo del cartellino al 30 giugno 2026 era sceso a circa 27,57 milioni di euro. Partendo dai 108 milioni di euro di base fissa della cessione al Tottenham, la plusvalenza per il Newcastle dovrebbe quindi attestarsi a circa 80,43 milioni di euro.
È su questa cifra che si calcola la quota spettante al Milan. Il 10% della plusvalenza porta nelle casse rossonere circa 8,04 milioni di euro. A questa somma va aggiunto il contributo di solidarietà, riconosciuto ai club che hanno contribuito alla formazione del calciatore in giovane età: per il Milan, la quota è pari a 1,62 milioni di euro. Nel complesso, dunque, il club rossonero incasserà circa 9,66 milioni di euro dall’operazione Tonali-Tottenham.