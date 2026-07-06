Ufficiale, Tonali al Tottenham: è l’italiano più costoso di sempre. Le cifre e quanto incassa il Milan

Adesso è arrivata anche l’ufficialità. Dopo le anticipazioni dei giorni scorsi, Sandro Tonali è diventato un nuovo calciatore del Tottenham. Il centrocampista della Nazionale italiana lascia il Newcastle e si trasferisce a Londra, dove lavorerà con Roberto De Zerbi, grande sponsor dell’operazione e decisivo nel convincere il giocatore ad accettare la proposta degli Spurs.

Il club inglese ha annunciato l’arrivo del classe 2000, reduce da tre stagioni al Newcastle, dove si era trasferito nell’estate del 2023 dopo l’addio al Milan. Tonali riparte ora dal Tottenham, in una operazione che vale complessivamente fino a 116 milioni di euro: circa 108 milioni di parte fissa, a cui si aggiungono bonus che potranno maturare nel corso degli anni. In sterline, la cifra è stata indicata in un pacchetto da 100 milioni complessivi, con 92,5 milioni di base fissa e 7,5 milioni di bonus. Il calciatore ha firmato un accordo della durata di sei anni, da 10 milioni di euro netti a stagione.