I Mondiali 2026 sono entrati ormai da una settimana nella fase a eliminazione diretta e stanno regalando numerose emozioni, oltre a qualche sorpresa. Dopo i dubbi dei giorni scorsi, la Rai ha definito anche l’ultima partita degli ottavi di finale che trasmetterà in diretta in chiaro: Svizzera-Colombia. La tv di Stato ha optato così per la gara di domani (martedì 7 luglio) alle ore 22, decidendo di lasciare a DAZN la trasmissione di Argentina-Egitto, in programma alle ore 18 italiane.

Come avvenuto fin qui, se da una parte DAZN continuerà a trasmettere in Italia tutto il torneo iridato, alcune partite saranno trasmesse anche dalla televisione di Stato, che detiene appunto l’esclusiva in chiaro delle migliori sfide dei Mondiali 2026. Fin qui la televisione di Stato ha trasmesso 25 partite in chiaro, per cui gliene rimangono ancora 10 da mandare in onda, in cui rientra ovviamente anche la finalissima del 19 luglio a New York. È bene ricordare che la Rai offre ai suoi telespettatori anche gli highlights delle altre 69 partite, che non manda in onda e che sono esclusiva assoluta su DAZN.