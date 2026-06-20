Ovviamente i tifosi di Lazio e Torino non sono degli stupidi e non pretendono la luna. Sanno benissimo che i loro presidenti (almeno quelli attuali) non spenderanno cifre tali da allestire squadre con superstar planetarie, però d’altra parte nemmeno quelli di Atalanta e Bologna hanno investito cifre assurde negli ultimi anni, ma con gestioni oculate e avvedute hanno portato successi importanti nelle rispettive bacheche.

Senza entrare nei dettagli delle due situazioni, che per altro i tifosi conoscono a menadito, quello che pare emergere sia a Roma sia a Torino è che i due presidenti, per dirla come Paolo Di Canio, hanno tolto ai tifosi “l’illusione”, quella possibilità cioè di sognare che è poi il motore della passione. In questo senso l’accusa a Cairo e Lotito (che pure ha vinto tre Coppe Italia e tre Supercoppe italiane) è quella per cui in nome della sostenibilità aziendale ed economica (per altro sacrosanta) si sono messe in naftalina le ambizioni sportive e le emozioni. E dunque perché, si domandano in molti, andare allo stadio la domenica (e non al mare o in montagna) se poi si sa già di dovere galleggiare a metà classifica in campionato?

con il passare del tempo ne sono diventati patron che in qualche modo resteranno nella storia: Cairo è il numero uno più longevo del sodalizio granata e Lotito, per quanto possa non piacere, è sinora il terzo presidente biancoceleste più vincente dopo Cragnotti (che però lasciò il club in condizioni difficili) e Lenzini

Negli ultimi due decenni la Lazio di Claudio Lotito e il Torino di Urbano Cairo hanno avuto percorsi simili e che in qualche modo perdurano tuttora:

D’altra parte però vi è anche l’esempio opposto. Nella Genova blucerchiata la Sampdoria, dopo essere stata ceduta dai Garrone, è passata prima al contestatissimo e ancora adesso detestato Massimo Ferrero (il quale comunque la manteneva in Serie A) e poi passando da varie vicissitudini alla proprietà attuale che fa capo all’imprenditore di Singapore Joseph Tey scivolando negli anni persino in Serie C, che ha poi evitato in virtù dei guai legali del Brescia. Insomma, nulla assicura che una volta cacciato il presidente mal sopportato la situazione vada a migliorare.

Detto questo, le analogie tra i due club terminano qui.

innanzitutto, perché Roma non è Torino e viceversa. E questo lo si dice non solo perché i due ambienti sono molto differenti ma anche perché nella Capitale i tifosi della Lazio sono storicamente abituati ad avere ambizioni pari a quelle della Roma (il palmares tra i due club è abbastanza simile d’altronde, con uno scudetto in più in casa giallorossa e lo stesso numero di trofei internazionali). Mentre in Piemonte gli appassionati granata sanno benissimo che, a parte la parentesi del Grande Torino e quella degli anni ’70, il club non ha mezzi pari a quelli dei rivali cittadini della Juventus , club quest’ultimo che non a caso ha dimensione quantomeno nazionale e non regionale

soprattutto però al momento la grande differenza tra Lazio e Torino è un’altra: da un lato Cairo ha ammesso in più occasioni che di fronte all’offerta giusta sarebbe disposto a mollare (poi bisognerà vedere se il prezzo richiesto non è troppo alto), dall’altro Lotito invece non ha mai aperto all’ipotesi di cessione. Anzi, quasi a sfregio della contestazione imperante, sta comprando anche la Reggina in Serie D con un esborso che è minimo (2/3 milioni di euro) ma che però è pur sempre un impegno, anche per il rispetto che si deve alla società calabrese.

CAIRO E LA PARTITA PER LA CESSIONE DEL TORO: LO STADIO COME CHIAVE DI VOLTA

Entrando nello specifico delle cose granata va detto che qualcosa, seppur molto lentamente, pare muoversi. A iniziare, come si diceva, dal punto decisivo che ormai Cairo parla apertamente di essere disposto alla cessione.

Ed è in questo quadro che va notata una serie di episodi recenti che se da un lato non assicurano nulla, dall’altro potrebbero essere sintomatici. In primo luogo, negli ultimi giorni, è emerso come la banca di investimento americana Bank of America Merrill Lynch stia sondando il mercato per verificare opportunità strategiche per il club e avrebbe raccolto le prime possibili manifestazioni di interesse da parte di investitori nordamericani. Anche se resta il nodo principale della valutazione. Da quanto emerso per i potenziali acquirenti, il valore di mercato del Torino si collocherebbe sotto la soglia dei 200 milioni di euro, o comunque poco al di sotto. Una stima che, al momento, non coinciderebbe con le aspettative di Cairo che valuta il club oltre quella cifra.

Resta da capire inoltre come si svilupperà la partita per lo stadio, che ha visto cadere le ipoteche dando al Torino la possibilità di metterci mano. Il club granata ha formalizzato ad aprile una manifestazione di interesse, finalizzata alla presentazione di una proposta di partenariato pubblico-privato, per lo studio della quale aveva siglato un accordo con il Politecnico di Torino.

Proprio su questo punto va segnalato che nel convegno “Sport e Finanza: Trasparenza, governance e asset infrastrutturali nell’industria dello sport” organizzato a Milano a fine maggio dallo studio legale GA Alliance, il segretario generale del Torino Andrea Bernardelli ha spiegato che probabilmente una possibile cessione potrà avvenire soltanto una volta sciolto il nodo immobiliare legato alla Stadio Olimpico Grande Torino: «Il presidente Cairo ha detto a più riprese di essere disposto a cedere il Torino. Ha anche detto che lo farebbe di fronte a una proposta e a un soggetto in grado di fare meglio di lui. Non so quindi cosa potrà succedere. Detto ciò, per quanto ritengo dal mio personale punto di vista, la vendita non avverrà prima di aver concluso l’iter dello stadio. Arrivato a questo punto, dopo 21 anni di presidenza, Cairo è molto vicino a poter concludere».

Però su questo va sottolineato che l’ambiente politico cittadino sta mettendo pressione a Cairo sul dossier. Nel consiglio comunale recentemente si è discusso delle tempistiche relative alla presentazione della proposta di partenariato pubblico-privato promessa ad aprile dal Torino al Comune, proprietario dell’impianto. E di conseguenza anche sugli sviluppi possibili dal 1° gennaio del prossimo anno, dopo che sarà scaduta la proroga originaria dell’affitto dello stadio, fissata per il 31 dicembre 2026.

L’assessore allo Sport del Comune di Torino Domenico Carretta ha spiegato che il Comune ha invitato a più riprese il club di Cairo a proseguire nel redigere la proposta di partenariato, di cui lo stesso patron granata ha sempre parlato.

Ovviamente nella proposta non potrà mancare un progetto di fattibilità, un piano economico-finanziario, un cronoprogramma e altra documentazione fondamentale. Insomma, dovrà essere una proposta concreta, dettagliata. il Comune, dunque, sarà poi chiamato ad analizzare e dichiarare adeguata o meno la proposta del Torino. Un iter complesso, senza dimenticare la questione relativa alla possibile cessione del club, che diventerebbe certamente più appetibile, e dal valore maggiore, con una questione stadio definitivamente risolta e avviata verso un partenariato pubblico-privato. Però, secondo quanto trapela, da parte della giunta del sindaco Lo Russo c’è la speranza che il Torino presenti tale domanda entro il mese di settembre.

Da ultimo, più a mo’ di suggestione, va segnalata una notizia che è passata per lo più inosservata: ovvero che lo stesso Cairo ha avviato il riassetto delle attività sportive di RCS. Nel particolare l’operazione prevede lo scorporo dell’intera partecipazione in RCS Sport, insieme ad alcuni marchi e nomi di dominio di RCS MediaGroup collegati all’organizzazione di manifestazioni sportive. Tra gli asset coinvolti figurano in particolare il Giro d’Italia, le quattro grandi classiche italiane del ciclismo — Milano-Sanremo, Tirreno-Adriatico, Giro di Lombardia e Strade Bianche — oltre all’UAE Tour, corsa a tappe che si disputa negli Emirati Arabi Uniti, e alla Milano Marathon.

Ufficialmente l’obiettivo è concentrare in un’unica società tutte le attività relative all’organizzazione, alla gestione e alla valorizzazione commerciale degli eventi sportivi. Una scelta pensata per rendere più efficiente la struttura del gruppo in un settore che rappresenta una componente rilevante del business di RCS, sia sul piano editoriale sia su quello commerciale.

È una manovra che può avere diversi significati e può anche essere volta semplicemente a separare asset che attengono a business diversi. Però talvolta può anche propedeutica a una cessione della attività scorporate. E in questo senso questa testata è in grado di svelare che una delle idee di alcuni advisor sottostanti alla cessione del Torino era quella di vendere il club granata assieme alle altre attività sportive controllate, in primis il Giro d’Italia. Un’opzione che però il patron ha però sempre escluso ritenendo la corsa rosa una gallina dalle uova d’oro con ancora un gran valore inespresso.