DAZN, per i Mondiali visione su due reti diverse fino al 19 luglio per gli abbonati Full

Fino al 19 luglio, quindi, sarà possibile utilizzare due dispositivi contemporaneamente anche se connessi a reti diverse. Ad esempio, un utente potrà seguire una partita dal televisore di casa mentre un altro potrà guardare un altro evento sportivo da smartphone o tablet in una località differente.

Normalmente il piano DAZN Full consente la visione simultanea su due dispositivi, a patto che siano collegati alla stessa rete internet domestica. In occasione dei Mondiali 2026, invece, la piattaforma ha deciso di eliminare temporaneamente questo vincolo.

Gli abbonati al piano Full di DAZN ( clicca qui per abbonarti ) potranno sfruttare una maggiore flessibilità durante i Mondiali 2026 . Fino al 19 luglio , infatti, sarà possibile guardare i contenuti della piattaforma contemporaneamente su due dispositivi collegati a connessioni internet differenti, senza costi aggiuntivi.

Cosa cambia dopo il 19 luglio

Al termine dell’iniziativa non sarà necessario effettuare alcuna operazione. Dal 20 luglio gli account torneranno automaticamente alle condizioni ordinarie del piano Full.

Sarà quindi ancora possibile utilizzare due dispositivi contemporaneamente, ma entrambi dovranno essere collegati alla stessa rete internet domestica, come previsto dalle normali regole del servizio.

DAZN e i Mondiali 2026

La possibilità di utilizzare DAZN su due reti diverse punta a garantire maggiore flessibilità agli abbonati durante il periodo dei Mondiali, quando vacanze e spostamenti rendono più frequente la fruizione dei contenuti da luoghi differenti.

La promozione è attiva dal 19 giugno al 19 luglio 2026 ed è disponibile senza costi aggiuntivi per tutti gli utenti che hanno sottoscritto il piano DAZN Full.