Al via i Mondiali 2026: tutte le partite su DAZN, 35 gare in chiaro sulla Rai

Sta per prendere il via la Coppa del Mondo FIFA 2026, in programma dall’11 giugno al 19 luglio tra Canada, Messico e Stati Uniti. La competizione sarà trasmessa integralmente in Italia da DAZN. Tutte le 104 partite del torneo saranno infatti disponibili in streaming sulla piattaforma, che seguirà l’intera manifestazione dal match inaugurale fino alla finale.
Il Mondiale 2026 sarà il primo della storia con 48 squadre partecipanti e con una formula allargata, distribuita su tre Paesi ospitanti. Il calcio d’inizio è fissato per la serata di oggi, giovedì 11 giugno alle 21.00, con Messico-Sudafrica, gara inaugurale del Gruppo A, preceduta dalla cerimonia di apertura.
Accanto alla copertura completa di DAZN, una parte del torneo sarà visibile anche in chiaro. La Rai ha infatti acquisito i diritti multipiattaforma in esclusiva free per il territorio italiano: saranno 35 le partite trasmesse tra tv, internet e mobile, con dirette su Rai 1 e programmazione pre e post-partita. La Rai proporrà inoltre gli highlights delle restanti 69 gare della Coppa del Mondo.
Mondiali 2026 su DAZN: tutte le 104 partite in streaming
La copertura più ampia dei Mondiali 2026 sarà quella di DAZN, che trasmetterà tutte le 104 partite della competizione. Gli utenti potranno seguire ogni incontro in streaming, dalle sfide della fase a gironi fino alla fase a eliminazione diretta, comprese semifinali, finale per il terzo posto e finale.
Il Mondiale sarà incluso in alcuni pacchetti DAZN, mentre per altri piani sarà necessario attivare un’opzione aggiuntiva dedicata, il Pass Mondiali.
DAZN Mondiali 2026: quali pacchetti includono il torneo
Per vedere i Mondiali 2026 su DAZN ci sono diverse possibilità, a seconda del piano sottoscritto.
Il Piano Family include l’accesso completo a tutti gli sport e a tutte le competizioni disponibili su DAZN, con visione simultanea su due reti domestiche. I Mondiali 2026 sono inclusi nel pacchetto. Il costo è di 71,99 euro al mese oppure 61,99 euro al mese con vincolo annuale.
Il Piano Goal, dedicato al calcio nazionale e internazionale disponibile su DAZN, consente la visione su una rete domestica. Il costo è di 19,99 euro al mese oppure 13,99 euro al mese con vincolo annuale. Per vedere tutte le 104 partite dei Mondiali è però necessario attivare il Pass Mondiali, al costo di 14,99 euro una tantum per i clienti già abbonati.
Il Piano Sports, dedicato ai contenuti sportivi extra calcistici, è disponibile a 14,99 euro al mese in modalità mensile senza vincolo annuale, oppure 11,99 euro al mese con vincolo annuale. Anche in questo caso, per seguire il Mondiale 2026 serve aggiungere il Pass Mondiali da 14,99 euro una tantum.
Il Piano My Club Pass, pensato per seguire tutte le partite della propria squadra del cuore, costa 29,99 euro al mese ed è disponibile solo con vincolo annuale. Per accedere alle 104 partite dei Mondiali è necessaria anche qui l’attivazione del Pass Mondiali.
Pass Mondiali DAZN 2026: come funziona e quanto costa
Il Pass Mondiali 2026 di DAZN è l’opzione dedicata alla visione della Coppa del Mondo. Permette di seguire il torneo con un pagamento una tantum, senza vincolo di permanenza e con disattivazione automatica al termine del periodo previsto, fissata al 31 luglio 2026.
Per chi ha già attivo un piano DAZN Goal, My Club Pass o Sports, il Pass Mondiali costa 14,99 euro se attivato all’inizio della competizione. Il prezzo potrà variare in maniera dinamica durante il torneo. Per chi invece vuole attivare il Pass Mondiali DAZN senza sottoscrivere necessariamente un abbonamento base come Full, Family, Goal o Sports, il pass è disponibile dall’8 giugno al prezzo di 24,99 euro.
Mondiali 2026 in chiaro sulla Rai: 35 partite su Rai 1
Oltre alla copertura integrale in streaming su DAZN, 35 partite dei Mondiali 2026 saranno trasmesse in chiaro dalla Rai. Le gare andranno in onda su Rai 1, nella fascia oraria compresa tra le 18.40 e le 02.00, con collegamenti pre-partita, post-partita e contenuti di approfondimento.
La Rai trasmetterà almeno una partita al giorno tra quelle più importanti della competizione. Il pacchetto free prevede 17 partite della fase a gironi e 18 gare della fase a eliminazione diretta.
Mondiali 2026, le partite in chiaro sulla Rai: fase a gironi
Queste le partite della fase a gironi dei Mondiali 2026 previste in chiaro su Rai 1:
- Giovedì 11 giugno – Gruppo A, Messico-Sudafrica, calcio d’inizio alle 21.00, collegamento dalle 20.35 con la cerimonia di apertura;
- Venerdì 12 giugno – Gruppo B, Canada-Bosnia-Erzegovina, calcio d’inizio alle 21.00, collegamento dalle 20.35;
- Sabato 13 giugno – Gruppo C, Brasile-Marocco, calcio d’inizio alle 24.00, collegamento dalle 23.30;
- Domenica 14 giugno – Gruppo F, Paesi Bassi-Giappone, calcio d’inizio alle 22.00, collegamento dalle 21.40;
- Lunedì 15 giugno – Gruppo G, Belgio-Egitto, calcio d’inizio alle 21.00, collegamento dalle 20.35;
- Martedì 16 giugno – Gruppo I, Francia-Senegal, calcio d’inizio alle 21.00, collegamento dalle 20.35;
- Mercoledì 17 giugno – Gruppo L, Inghilterra-Croazia, calcio d’inizio alle 22.00, collegamento dalle 21.40;
- Giovedì 18 giugno – Gruppo B, Svizzera-Bosnia-Erzegovina, calcio d’inizio alle 21.00, collegamento dalle 20.35;
- Venerdì 19 giugno – Gruppo D, Stati Uniti-Australia, calcio d’inizio alle 21.00, collegamento dalle 20.35;
- Sabato 20 giugno – Gruppo E, Germania-Costa d’Avorio, calcio d’inizio alle 22.00, collegamento dalle 21.40;
- Domenica 21 giugno – Gruppo G, Belgio-Iran, calcio d’inizio alle 21.00, collegamento dalle 20.30;
- Lunedì 22 giugno – Gruppo J, Argentina-Austria, calcio d’inizio alle 19.00, collegamento dalle 18.40;
- Martedì 23 giugno – Gruppo L, Inghilterra-Ghana, calcio d’inizio alle 22.00, collegamento dalle 21.40;
- Mercoledì 24 giugno – Gruppo B, Svizzera-Canada oppure Bosnia-Erzegovina-Qatar, calcio d’inizio alle 21.00, collegamento dalle 20.30. La scelta della partita dipenderà dalla classifica dopo i primi due incontri;
- Giovedì 25 giugno – Gruppo E, Ecuador-Germania, calcio d’inizio alle 22.00, collegamento dalle 21.40;
- Venerdì 26 giugno – Gruppo I, Norvegia-Francia, calcio d’inizio alle 21.00, collegamento dalle 20.30;
- Sabato 27 giugno – Gruppo L, Croazia-Ghana oppure Panama-Inghilterra, calcio d’inizio alle 23.00, collegamento dalle 22.15. Anche in questo caso la scelta dipenderà dalla classifica dopo i primi due incontri.
Mondiali 2026, le partite in chiaro sulla Rai: fase a eliminazione diretta
La Rai trasmetterà anche una selezione di partite della fase a eliminazione diretta, fino alla finale del 19 luglio. Nel dettaglio:
- Sedicesimi di finale: 6 partite su 16, una al giorno, in base alle qualificazioni e agli incroci più interessanti, da domenica 28 giugno a venerdì 3 luglio. La prima gara prevista è 2A-2B, con calcio d’inizio alle 21.00 e collegamento dalle 20.30;
- Ottavi di finale: 4 partite su 8, una al giorno, da sabato 4 luglio a martedì 7 luglio;
- Quarti di finale: tutte le 4 partite, in programma giovedì 9 luglio alle 22.00, venerdì 10 luglio alle 21.00, sabato 11 luglio alle 23.00 e nella notte tra sabato 11 e domenica 12 luglio alle 03.00;
- Semifinali: entrambe le partite, martedì 14 luglio e mercoledì 15 luglio, con calcio d’inizio alle 21.00;
- Finale per il terzo posto: sabato 18 luglio, calcio d’inizio alle 23.00, collegamento dalle 22.15;
- Finale dei Mondiali 2026: domenica 19 luglio, calcio d’inizio alle 21.00, collegamento dalle 20.30.
Dove vedere i Mondiali 2026: il riepilogo
In sintesi, chi vuole vedere tutte le partite dei Mondiali 2026 dovrà seguire la competizione su DAZN, che trasmetterà integralmente le 104 gare del torneo in streaming. Gli abbonati Full e Family avranno il Mondiale incluso, mentre gli utenti Goal, Sports e My Club Pass dovranno aggiungere il Pass Mondiali. In alternativa, sarà possibile acquistare il Pass Mondiali DAZN anche senza un abbonamento base.
Per chi invece vuole seguire il torneo gratis in chiaro, la Rai trasmetterà 35 partite su Rai 1 e sulle proprie piattaforme digitali: 17 gare della fase a gironi e 18 della fase a eliminazione diretta, compresa la finale.