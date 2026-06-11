Al via i Mondiali 2026: tutte le partite su DAZN, 35 gare in chiaro sulla Rai

Sta per prendere il via la Coppa del Mondo FIFA 2026, in programma dall’11 giugno al 19 luglio tra Canada, Messico e Stati Uniti. La competizione sarà trasmessa integralmente in Italia da DAZN. Tutte le 104 partite del torneo saranno infatti disponibili in streaming sulla piattaforma, che seguirà l’intera manifestazione dal match inaugurale fino alla finale.

Il Mondiale 2026 sarà il primo della storia con 48 squadre partecipanti e con una formula allargata, distribuita su tre Paesi ospitanti. Il calcio d’inizio è fissato per la serata di oggi, giovedì 11 giugno alle 21.00, con Messico-Sudafrica, gara inaugurale del Gruppo A, preceduta dalla cerimonia di apertura.

Accanto alla copertura completa di DAZN, una parte del torneo sarà visibile anche in chiaro. La Rai ha infatti acquisito i diritti multipiattaforma in esclusiva free per il territorio italiano: saranno 35 le partite trasmesse tra tv, internet e mobile, con dirette su Rai 1 e programmazione pre e post-partita. La Rai proporrà inoltre gli highlights delle restanti 69 gare della Coppa del Mondo.