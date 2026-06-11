Parma, accordo con il Comune di Noceto per la gestione del centro sportivo Il Noce

La società Parma e il Comune di Noceto hanno annunciato oggi la sottoscrizione di una convenzione della durata di sette anni per la gestione strategica e operativa del Centro Sportivo “Il Noce”. Con questo accordo il club gialloblù assumerà la gestione dell’impianto con l’obiettivo condiviso di mettere a disposizione competenze e risorse finalizzate all’ottimizzazione della struttura sportiva, rendendola sempre più funzionale, moderna e punto di riferimento per le attività sportive del territorio, sia a livello ludico sia professionistico. Da diversi anni il Centro Sportivo “Il Noce” rappresenta l’hub di riferimento per tutte le squadre del settore femminile gialloblù, oltre a ospitare le gare casalinghe della formazione maschile Primavera 1. Attraverso questo nuovo investimento, il Parma conferma ulteriormente il proprio impegno nello sviluppo del progetto Women e nella crescita del settore giovanile maschile.

Oltre a garantire una gestione organica e coordinata dell’intera struttura, il club realizzerà nuovi investimenti mirati al potenziamento e al miglioramento infrastrutturale del centro sportivo. Si tratta di un impianto attivo dal 2006 e da sempre punto di riferimento d’eccellenza per il territorio provinciale e regionale, sede nel corso degli anni di importanti manifestazioni sportive e allenamenti di rifinitura di squadre militanti in Serie A. L’iniziativa è finalizzata sia allo sviluppo delle attività sportive professionistiche che alla valorizzazione delle realtà locali. La convenzione garantirà infatti alle squadre giovanili delle società sportive del territorio – nello specifico ASD Noceto e GS Fraore, gestori uscenti dell’impianto – la piena possibilità di continuare a svolgere tutte le proprie attività presso il centro sportivo. L’operazione punta così a creare un modello organizzativo integrato, nel quale l’attività di una realtà professionistica d’eccellenza possa convivere e svilupparsi in piena sinergia con il tessuto sportivo giovanile locale. Un progetto virtuoso, fortemente radicato sul territorio e ispirato a principi di sostenibilità sociale, inclusione e valorizzazione della comunità.