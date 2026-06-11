Parma, accordo con il Comune di Noceto per la gestione del centro sportivo Il Noce

La società Parma e il Comune di Noceto hanno annunciato oggi la sottoscrizione di una convenzione della durata di sette anni per la gestione strategica e operativa del Centro Sportivo “Il Noce”. Con questo accordo il club gialloblù assumerà la gestione dell’impianto con l’obiettivo condiviso di mettere a disposizione competenze e risorse finalizzate all’ottimizzazione della struttura sportiva, rendendola sempre più funzionale, moderna e punto di riferimento per le attività sportive del territorio, sia a livello ludico sia professionistico.
Da diversi anni il Centro Sportivo “Il Noce” rappresenta l’hub di riferimento per tutte le squadre del settore femminile gialloblù, oltre a ospitare le gare casalinghe della formazione maschile Primavera 1. Attraverso questo nuovo investimento, il Parma conferma ulteriormente il proprio impegno nello sviluppo del progetto Women e nella crescita del settore giovanile maschile.
Oltre a garantire una gestione organica e coordinata dell’intera struttura, il club realizzerà nuovi investimenti mirati al potenziamento e al miglioramento infrastrutturale del centro sportivo. Si tratta di un impianto attivo dal 2006 e da sempre punto di riferimento d’eccellenza per il territorio provinciale e regionale, sede nel corso degli anni di importanti manifestazioni sportive e allenamenti di rifinitura di squadre militanti in Serie A. L’iniziativa è finalizzata sia allo sviluppo delle attività sportive professionistiche che alla valorizzazione delle realtà locali. La convenzione garantirà infatti alle squadre giovanili delle società sportive del territorio – nello specifico ASD Noceto e GS Fraore, gestori uscenti dell’impianto – la piena possibilità di continuare a svolgere tutte le proprie attività presso il centro sportivo.
L’operazione punta così a creare un modello organizzativo integrato, nel quale l’attività di una realtà professionistica d’eccellenza possa convivere e svilupparsi in piena sinergia con il tessuto sportivo giovanile locale. Un progetto virtuoso, fortemente radicato sul territorio e ispirato a principi di sostenibilità sociale, inclusione e valorizzazione della comunità.
«Siamo felici di poter annunciare questo accordo – ha commentato Federico Cherubini, CEO del Parma – fortemente voluto dalla proprietà e da tutta la società, che crede profondamente nello sviluppo del calcio femminile e nella crescita dei giovani talenti. Si tratta della conferma di un impegno costante, sia a livello economico sia strutturale, che il Club porta avanti da diverse stagioni sportive, con l’obiettivo di garantire alle nostre tesserate e ai nostri tesserati – oltre che ai nostri tifosi sempre numerosi sugli spalti – una struttura funzionale, moderna e sempre più accogliente, condizione fondamentale per favorire il loro percorso di crescita sportiva e personale».
«Oggi è una giornata importante per la nostra comunità – ha dichiarato Fabio Fecci, Sindaco di Noceto – perché la sottoscrizione di questo accordo rappresenta il raggiungimento di un traguardo raggiunto attraverso una trattativa articolata e complessa che come Amministrazione Comunale abbiamo portato avanti con l’obiettivo di massimizzare i benefici per la nostra comunità, un traguardo che consolida Noceto come punto di riferimento in ambito sportivo sul territorio provinciale e regionale. Oltre a questo, la convenzione che oggi sigliamo testimonia la lungimiranza della scelta di realizzare questo centro sportivo Il Noce, inaugurato nel 2006, nella convinzione del valore sociale dello sport e nella certezza che questo impianto d’eccellenza sarebbe stato motore di sviluppo del nostro territorio. E tutto quello che è accaduto dopo ci ha dato ragione. Con questo accordo il Parma Calcio sarà il gestore del nostro centro per i prossimi sette anni, in una collaborazione fondata su obiettivi chiari, responsabilità condivise e su una visione comune dello sport come valore pubblico. Questo accordo non è solo gestionale ma rappresenta anche il riconoscimento dell’impegno svolto in questi vent’anni dall’Amministrazione Comunale di Noceto, dalle società sportive, dai tanti volontari che insieme hanno fatto crescere il Noce trasformandolo in una realtà conosciuta e apprezzata, Un ringraziamento particolare all’associazione temporanea d’impresa Noceto Fraore per questi undici anni di gestione e per il lavoro svolto a favore del calcio nocetano, sono certo che continuerà ad operare con impegno e competenza, mantenendo un dialogo costante con il nuovo gestore e ringrazio il Parma Calcio per la fiducia accordata al nostro Comune e per avere scelto ancora una volta Noceto come partner serio ed affidabile».