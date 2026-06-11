Il 34enne era stato infatti inserito da FIFA nell’elenco dei 52 direttori di gara selezionati per il Mondiale , ma la sua partecipazione è saltata dopo il mancato ingresso negli Stati Uniti. Artan sarebbe stato respinto all’aeroporto internazionale di Miami nonostante, secondo quanto emerso, fosse in possesso di un visto valido e della documentazione necessaria.

Omar Artan arbitrerà la Supercoppa UEFA . La nomina del fischietto somalo per il match in programma il 12 agosto a Salisburgo tra Paris Saint-Germain e Aston Villa arriva pochi giorni dopo la delusione per l’esclusione dalla Coppa del Mondo 2026 , dove sarebbe dovuto diventare il primo arbitro della Somalia a dirigere una gara del torneo.

La vicenda si inserisce nel quadro delle restrizioni introdotte dall’amministrazione statunitense, con la Somalia tra i Paesi i cui cittadini sono sottoposti a un divieto completo di viaggio verso gli Stati Uniti. Il presidente della FIFA, Gianni Infantino, aveva lasciato intendere di non poter intervenire per superare la decisione delle autorità americane.

In un’intervista al New York Times, Artan non ha nascosto la propria amarezza per l’esclusione dal Mondiale: «Avevo i documenti giusti, avevo il visto corretto. Sono molto, molto deluso. Sono semplicemente un arbitro che sta cercando di vivere il suo sogno: il sogno più grande della mia vita, arrivare alla Coppa del Mondo».

La scelta di Ceferin per la Supercoppa

L’UEFA ha deciso ora di affidargli una delle partite più prestigiose del calendario europeo, dopo un confronto con la Confederazione africana di calcio. La scelta rappresenta anche un segnale di sostegno nei confronti di un arbitro considerato tra i migliori del continente africano e reduce da una stagione di alto profilo.

In una nota, l’organismo europeo ha sottolineato che, «nonostante la giovane età, Artan si è affermato come uno dei migliori arbitri al mondo ed è nella lista internazionale FIFA dal 2018». L’UEFA ha inoltre ricordato alcune delle sue designazioni più rilevanti, tra cui la gara di ritorno della finale della CAF Champions League 2025/26, oltre al premio di miglior arbitro maschile CAF ricevuto nel 2025.

Il presidente Aleksander Ceferin ha spiegato così la decisione: «Il calcio è fatto per connettere le persone e UEFA vuole mostrare il proprio rispetto a Omar e alle sue eccezionali qualità arbitrali, che gli avevano fatto ottenere una nomina così prestigiosa». Nei giorni scorsi Artan era stato accolto da eroe al suo rientro a Mogadiscio, dove migliaia di persone lo hanno salutato nella capitale somala. La Supercoppa UEFA offrirà ora ad Artan una nuova occasione di ribalta internazionale.