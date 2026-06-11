Per la giornata di domani, la Juventus ha convocato un CdA straordinario con il quale sarà ufficializzato l’addio dell’ex dirigente del Tolosa. A quel punto si aprirà una nuova era per la società controllata da Exor (la holding della famiglia Agnelli-Elkann), con il probabile ingresso di Giovanni Carnevali , che dal 2014 ricopre l’incarico di amministratore delegato del Sassuolo.

Comolli concluderà così anzitempo un percorso durato appena una stagione, nonostante i tentativi di rilancio e la volontà di portare avanti un progetto pluriennale. L’amministratore delegato della Juventus ha pagato i risultati disastrosi della stagione appena conclusa sul fronte sportivo ed economico – con la mancata qualificazione alla prossima edizione della Champions League -, oltre alle continue tensioni con l’allenatore Luciano Spalletti.

La tregua armata ventilata in vista della programmazione della nuova stagione è durata poco, con Spalletti che ha fatto sapere di non avere gradito le parole dell’AD che aveva parlato di scelte condivise sul mercato di gennaio. Il tecnico, da parte sua, aveva fatto filtrare irritazione per quella ricostruzione, non essendo stato ascoltato a suo avviso soprattutto sulla richiesta di una punta per portare a termine la stagione, con i vari David e Openda che non si sono rivelati utili alla causa.