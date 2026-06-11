Juventus, Comolli in bilico: Carnevali in pole come nuovo AD

La posizione dell’amministratore delegato della Juventus, Damien Comolli, è tornata in bilico. Nonostante la volontà da parte dell’AD bianconero di portare avanti il proprio progetto con il club piemontese, la proprietà in queste ore sta valutando se rinnovargli la fiducia in vista della nuova stagione o se dare il via ad un profondo cambiamento all’interno della dirigenza.

Per il futuro, si fa largo l’ipotesi di Giovanni Carnevali, attuale amministratore delegato del Sassuolo, che sarebbe in pole per sostituire il dirigente francese. A pesare sull’eventuale cambio di rotta, le tensioni maturate nei mesi scorsi con l’allenatore Luciano Spalletti – che ha chiesto maggiore coinvolgimento nelle scelte in sede di mercato – e i risultati sportivi, con la Juventus che ha fallito la qualificazione alla prossima Champions League, con un danno rilevante sul prossimo bilancio.