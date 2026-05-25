Juve e Milan, i premi minimi dall'Europa League: senza Champions quasi 30 milioni in meno a testa

Juventus e Milan sono state entrambe protagoniste di una stagione che si è chiusa nel peggior modo possibile, con la mancata qualificazione alla prossima edizione della UEFA Champions League. E’ la prima volta – da quando il torneo ha assunto questa denominazione, stagione 1992/93 – che le due squadre non prendono parte contemporaneamente alla massima competizione europea per club.
Il mancato accesso al torneo comporta sicuramente un danno sul fronte sportivo, ma soprattutto dal punto di vista economico. Secondo le stime di Calcio e Finanza, Juventus e Milan avrebbero incassato rispettivamente 42,6 e 38,5 milioni di euro come cifra di partenza per giocare la Champions League nel 2026/27.
Con l’accesso all’Europa League, i ricavi minimi ammonteranno invece a 14,6 milioni di euro per i bianconeri e a 14 milioni di euro per i rossoneri. Si tratta di una differenza di 28 milioni di euro per la Juventus e di 24,5 milioni per il Milan. Come emerge dai primi premi ufficiali disponibili da quando sono stati introdotti i nuovi format delle coppe europee, neanche vincendo il torneo le due squadre italiane riuscirebbero a raggiungere i ricavi derivanti dalla partecipazione alla Champions.
Nella stagione 2024/25 il Tottenham incassò 41 milioni di euro per il successo finale in Europa League, meno di quanto avrebbe incassato la Juve solo partecipando alla Champions 2026/27 e poco più del Milan. Tutto questo considerando che i ricavi di partenza simulano l’ultimo posto in classifica nel girone unico e otto sconfitte su otto partite giocate, ipotesi quantomeno inverosimile.
Il danno economico per Juventus e Milan sarà dunque rilevante e le costringerà a fare valutazioni mirate sul mercato dei trasferimenti, soprattutto in uscita. Proprio i rossoneri hanno fatto registrare nel 2025/26 il record di plusvalenze della loro storia (oltre 100 milioni di euro secondo le stime), per sopperire ai mancati premi legati all’assenza dalle coppe europee.
Juventus Milan ricavi Europa League – Le cifre per la stagione 2026/27
Di seguito, ecco i ricavi di partenza di Juventus e Milan in vista dell’Europa League 2026/27. Anche in questo caso, i premi UEFA cresceranno lungo l’arco della competizione in base a vittorie e pareggi nella prima fase e al superamento dei turni nella fase a eliminazione diretta:
Juventus
- Partecipazione: 4,31 milioni di euro
- Quota europea: 7,38 milioni
- Quota non europea: 2,89 milioni
- Bonus posizione in classifica (minimo): 0,08 milioni
- TOTALE: 14,66 milioni
Milan
- Partecipazione: 4,31 milioni di euro
- Quota europea: 7,16 milioni
- Quota non europea: 2,49 milioni
- Bonus posizione in classifica (minimo): 0,08 milioni
- TOTALE: 14,04 milioni