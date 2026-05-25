Juve e Milan, i premi minimi dall'Europa League: senza Champions quasi 30 milioni in meno a testa

Il mancato accesso al torneo comporta sicuramente un danno sul fronte sportivo, ma soprattutto dal punto di vista economico. Secondo le stime di Calcio e Finanza, Juventus e Milan avrebbero incassato rispettivamente 42,6 e 38,5 milioni di euro come cifra di partenza per giocare la Champions League nel 2026/27.

Juventus e Milan sono state entrambe protagoniste di una stagione che si è chiusa nel peggior modo possibile, con la mancata qualificazione alla prossima edizione della UEFA Champions League . E’ la prima volta – da quando il torneo ha assunto questa denominazione, stagione 1992/93 – che le due squadre non prendono parte contemporaneamente alla massima competizione europea per club.

Con l’accesso all’Europa League, i ricavi minimi ammonteranno invece a 14,6 milioni di euro per i bianconeri e a 14 milioni di euro per i rossoneri. Si tratta di una differenza di 28 milioni di euro per la Juventus e di 24,5 milioni per il Milan. Come emerge dai primi premi ufficiali disponibili da quando sono stati introdotti i nuovi format delle coppe europee, neanche vincendo il torneo le due squadre italiane riuscirebbero a raggiungere i ricavi derivanti dalla partecipazione alla Champions.

Nella stagione 2024/25 il Tottenham incassò 41 milioni di euro per il successo finale in Europa League, meno di quanto avrebbe incassato la Juve solo partecipando alla Champions 2026/27 e poco più del Milan. Tutto questo considerando che i ricavi di partenza simulano l’ultimo posto in classifica nel girone unico e otto sconfitte su otto partite giocate, ipotesi quantomeno inverosimile.

Il danno economico per Juventus e Milan sarà dunque rilevante e le costringerà a fare valutazioni mirate sul mercato dei trasferimenti, soprattutto in uscita. Proprio i rossoneri hanno fatto registrare nel 2025/26 il record di plusvalenze della loro storia (oltre 100 milioni di euro secondo le stime), per sopperire ai mancati premi legati all’assenza dalle coppe europee.

Juventus Milan ricavi Europa League – Le cifre per la stagione 2026/27

Di seguito, ecco i ricavi di partenza di Juventus e Milan in vista dell’Europa League 2026/27. Anche in questo caso, i premi UEFA cresceranno lungo l’arco della competizione in base a vittorie e pareggi nella prima fase e al superamento dei turni nella fase a eliminazione diretta: