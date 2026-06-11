Chi è Giovanni Carnevali, l'AD del Sassuolo in pole per sostituire Comolli alla Juve

In attesa di novità ufficiali sul futuro di Damien Comolli, la figura in pole per rimpiazzare il dirigente porta il nome di Giovanni Carnevali , attuale amministrazione delegato del Sassuolo e che recentemente è stato accostato prima alla Roma e poi al Milan.

La posizione di Damien Comolli , amministratore delegato della Juventus , è tornata ad essere in bilico . La proprietà del club bianconero, nella persona di John Elkann , sta infatti pensando a un cambio nei vertici dirigenziali della società per dare inizio a un nuovo corso, sempre con Luciano Spalletti in panchina ma senza il dirigente ex Tolosa. Sulla prosecuzione del rapporto pesano in particolar modo le tensioni tra Comolli e l’allenatore toscano, oltre al mancato raggiungimento dei risultati sportivi.

Chi è Giovanni Carnevali – Gli esordi nel calcio fra Braida e Marotta

Ma chi è Giovanni Carnevali? Nato nel 1960, Carnevali è al Sassuolo dal 2014 e ha contribuito a portare il progetto della famiglia Squinzi al suo massimo splendore con una lunga permanenza in Serie A e una pronta risalita nella massima serie dopo la retrocessione della stagione 2023/24. Oltre al ruolo di amministratore delegato, in neroverde ricopre anche quello di direttore generale.

La sua carriera nel mondo del calcio è iniziata con la Milanese (società dell’hinterland milanese), dove ha conosciuto una colonna del settore dirigenziale italiano come Ariedo Braida (ex Ds del Milan), e un giovane Giuseppe Marotta (attuale presidente e amministratore delegato dell’Inter) con cui ha lavorato al Monza, prima di trasferirsi al Pavia. Dal 1990 al 1993, Carnevali è stato dirigente in Serie B con il Como e con il Ravenna.

Dopo le prime esperienze nel mondo del calcio, l’attuale AD del Sassuolo ha fondato la Master Group Sport, società tramite cui collabora con la FIGC nella realizzazione di progetti per Mondiali ed Europei. Inoltre la sua società ha gestito le cerimonie Scudetto e della Serie B, della finale di Coppa Italia, della Supercoppa Italiana, la presentazione dei calendari e le giornate finali del calciomercato. La Master Group è legata anche alla pallavolo e dal 2018 è advisor commerciale della Federazione Italiana Pallacanestro.