Chi è Giovanni Carnevali, l'AD del Sassuolo in pole per sostituire Comolli alla Juve

La posizione di Damien Comolli, amministratore delegato della Juventus, è tornata ad essere in bilico. La proprietà del club bianconero, nella persona di John Elkann, sta infatti pensando a un cambio nei vertici dirigenziali della società per dare inizio a un nuovo corso, sempre con Luciano Spalletti in panchina ma senza il dirigente ex Tolosa. Sulla prosecuzione del rapporto pesano in particolar modo le tensioni tra Comolli e l’allenatore toscano, oltre al mancato raggiungimento dei risultati sportivi.
In attesa di novità ufficiali sul futuro di Damien Comolli, la figura in pole per rimpiazzare il dirigente porta il nome di Giovanni Carnevali, attuale amministrazione delegato del Sassuolo e che recentemente è stato accostato prima alla Roma e poi al Milan.
Chi è Giovanni Carnevali – Gli esordi nel calcio fra Braida e Marotta
Ma chi è Giovanni Carnevali? Nato nel 1960, Carnevali è al Sassuolo dal 2014 e ha contribuito a portare il progetto della famiglia Squinzi al suo massimo splendore con una lunga permanenza in Serie A e una pronta risalita nella massima serie dopo la retrocessione della stagione 2023/24. Oltre al ruolo di amministratore delegato, in neroverde ricopre anche quello di direttore generale.
La sua carriera nel mondo del calcio è iniziata con la Milanese (società dell’hinterland milanese), dove ha conosciuto una colonna del settore dirigenziale italiano come Ariedo Braida (ex Ds del Milan), e un giovane Giuseppe Marotta (attuale presidente e amministratore delegato dell’Inter) con cui ha lavorato al Monza, prima di trasferirsi al Pavia. Dal 1990 al 1993, Carnevali è stato dirigente in Serie B con il Como e con il Ravenna.
Dopo le prime esperienze nel mondo del calcio, l’attuale AD del Sassuolo ha fondato la Master Group Sport, società tramite cui collabora con la FIGC nella realizzazione di progetti per Mondiali ed Europei. Inoltre la sua società ha gestito le cerimonie Scudetto e della Serie B, della finale di Coppa Italia, della Supercoppa Italiana, la presentazione dei calendari e le giornate finali del calciomercato. La Master Group è legata anche alla pallavolo e dal 2018 è advisor commerciale della Federazione Italiana Pallacanestro.
Chi è Giovanni Carnevali – L’incontro con Squinzi e il progetto Sassuolo
Ma è dal giugno 2014 che la sua carriera sportiva di Carnevali è cambiata, quando Giorgio Squinzi ha deciso di affidargli la guida del progetto sportivo del Sassuolo. In questi 12 anni, Carnevali ha visto il Sassuolo giocare quasi sempre in Serie A, tranne nella stagione 2024/25, con il coronamento del sogno europeo avvenuto nel 2016/17 quando i neroverdi presero parte alla fase a gironi della UEFA Europa League.
Negli anni sono tanti i giovani talenti lanciati nel calcio che conta, a cominciare dalla panchina, dove si sono valorizzati allenatori come Eusebio Di Francesco, Roberto De Zerbi e per ultimo lo stesso Fabio Grosso, recentemente nominato come nuovo allenatore della Fiorentina. Ma i risultati migliori sono arrivati dai calciatori.
Dal Mapei Stadium, fiore all’occhiello del calcio italiano (premiato come miglior terreno di gioco della Serie A 2025/26), hanno spiccato il volo calciatori come Manuel Locatelli e Davide Frattesi. Senza dimenticare poi Stefano Sensi, Gianluca Scamacca e Giacomo Raspadori. Jeremie Boga, per fare un esempio, è stato portato in Italia dallo stesso Carnevali per soli 3 milioni di euro e rivenduto all’Atalanta per 22 milioni e oggi gioca alla Juventus. Ma una menzione speciale va dedicata a Domenico Berardi, diventato una vera e propria bandiera del club neroverde, respingendo a turno la corte delle big del calcio italiano.
In una intervista a Calcio e Finanza del 2021, Carnevali parlava così del tema plusvalenze per una società come il Sassuolo: «Il fenomeno delle plusvalenze da un lato è il sale del calcio: scopri un talento lo fai crescere e poi lo vendi intascando il valore aggiunto. L’uso delle plusvalenze a scopo bilancistico non appartiene al nostro tipo di gestione e non voglio entrarci. Ciò che posso dire è che la nostra storia segue un progetto preciso».