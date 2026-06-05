DAZN lancia il Pass Mondiali, un ticket che permetterà ai tifosi di seguire l’intera competizione con un’offerta flessibile e completa che permetterà di seguire la competizione iridata anche senza la sottoscrizione di un abbonamento base, o anche per chi è già abbonato ma non ai pacchetti Full o Family. La piattaforma di sport in streaming ha deciso di commercializzare il nuovo Pass sui propri canali e in collaborazione anche con TIM con un nuovo accordo che amplia la possibilità di accedere ai contenuti del torneo anche per i clienti TIM che, infatti, possono sottoscrivere il Pass Mondiali di DAZN. L’iniziativa si affianca all’offerta già disponibile su TimVision che consente ai clienti che hanno attivato un abbonamento DAZN nelle versioni Full o Family di seguire il Mondiale senza costi aggiuntivi. Il Pass Mondiali è pensato per ampliare ulteriormente la platea, offrendo anche a chi non dispone di queste offerte una soluzione dedicata per vivere l’intero torneo.

In particolare, grazie al Pass Mondiali, anche i clienti TIM possono accedere su DAZN all’intero pacchetto Mondiali 2026: 104 partite, di cui 69 in esclusiva, oltre a highlights, contenuti speciali on demand e nuovi show che accompagneranno la giornata calcistica. Il Pass Mondiali di DAZN, official broadcaster in Italia per la competizione FIFA, è disponibile direttamente su DAZN e su tutti i canali di vendita TIM: dall’App MyTIM ai negozi, dal web al servizio clienti 187 e 119, con l’obiettivo di raggiungere un pubblico di tifosi sempre più ampio. «Questa estate DAZN sarà il punto di riferimento di tutto il calcio mondiale – ha dichiarato a Calcio e Finanza il CEO di DAZN Italia, Stefano Azzi –. Siamo entusiasti di rafforzare la nostra partnership con TIM in occasione di un evento straordinario come il Mondiale: una collaborazione solida, orientata a portare contenuti premium a sempre più clienti attraverso formule differenti».