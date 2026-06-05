Inter, accordo con Chivu per il rinnovo: contratto fino al 2028 con aumento dell'ingaggio

Nella giornata di ieri, presso la sede del club nerazzurro, si è svolto l’incontro che ha suggellato il prolungamento. Chivu, con la conquista della doppietta nazionale, ha anche ottenuto un cospicuo riconoscimento economico al lavoro svolto: lo stipendio sale dai 2 ai 3 milioni di euro netti annui , con bonus che possono portare il totale fino a 4 milioni , collocandolo nella sfera dei tecnici d’élite del calcio italiano.

Manca solo l’ufficialità, ma l’accordo è chiuso. Cristian Chivu ha firmato il rinnovo con l’ Inter fino al 2028 , senza opzione per un ulteriore anno, rispettando la filosofia della gestione Marotta che non vuole cominciare le stagioni con un allenatore a scadenza.

Sul fronte della classifica degli ingaggi, il panorama è cambiato rapidamente. Considerando le uscite recenti, con Conte che ha lasciato il Napoli e Allegri esonerato dal Milan, Chivu sale provvisoriamente al terzo posto della classifica degli stipendi degli allenatori di Serie A, alle spalle di Gian Piero Gasperini (Roma) e Luciano Spalletti (Juventus), che guidano il gruppo a quota 5 milioni. Molto probabilmente, l’accordo che legherà Allegri e il Napoli sarà più alto rispetto a quello appena firmato da Chivu, ma sicuramente si tratta di un atto di piena fiducia da parte della società nerazzurra dopo una stagione conclusa con la conquista dello scudetto e della Coppa Italia.

Inoltre, nel vertice andato in scena ieri, la società ha confermato come l’allenatore sarà coinvolto in tutte le decisioni strategiche che riguardano la sfera tecnica. Ora l’obiettivo è confermarsi in Italia e tornare a respirare ambizione anche in Champions League. Lo stesso Chivu ha indicato il raggiungimento degli ottavi di finale come traguardo minimo per la prossima edizione europea, risultato caldeggiato anche dalla proprietà per ragioni finanziarie. Ovviamente sia dalle parti di Appiano Gentile che a Viale della Liberazione si augurano che il cammino europeo possa essere molto più lungo.