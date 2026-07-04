Dalla vittoria al valore: come la finanza sta cambiando lo sport, tra calcio europeo e basket NBA

Negli ultimi 10 anni, la progressiva finanziarizzazione dello sport ha contribuito a modificare dinamiche che, fino a poco tempo fa, sembravano intoccabili. Uno dei principali cambiamenti che si è verificato in questo decennio riguarda l’addio definitivo alle grandi famiglie imprenditoriali, legate a una visione dello sport certamente più romantica ma, al tempo stesso, meno inclini a proiettare il business verso una nuova era sportiva ed economica.

In questo senso, l’uscita di scena delle figure tradizionali ha innescato un profondo cambiamento anche nelle logiche di investimento che caratterizzano le società sportive. Il capitale, infatti, è sempre più il mezzo utilizzato per spazzare via i vecchi modelli di business e per crearne e accrescerne di nuovi, con l’intenzione di introdurre pratiche manageriali sempre più strutturate e in linea con gli obiettivi aziendali.

È quello che, in sostanza, fanno gli attuali protagonisti dello sport globale: fondi d’investimento, private equity, grandi gruppi finanziari. La trasformazione del sistema d’impresa in ambito sportivo parte dunque da un presupposto chiaro: i fondi non comprano una squadra per allenarla meglio, ma per renderla un’azienda che vale di più. In questa prospettiva, per i nuovi investitori, le organizzazioni sportive rappresentano asset strategici in grado di fungere da moltiplicatore del valore e, in moltissimi casi, per diversificare il rischio del portafoglio investimenti.

Perché si investe tanto nello sport?

Ed è proprio la gestione della volatilità l’ambito più controverso ma anche quello più interessante delle nuove proprietà a carattere finanziario. Infatti, mettendo da parte per il momento il peso del successo sportivo, le organizzazioni professionistiche non sono diventate improvvisamente di interesse per la finanza perché eliminano il rischio, quanto perché ne introducono uno finanziariamente più gestibile.

Per un investitore istituzionale, la vera opportunità non è acquistare una squadra che sa di poter vincere ogni anno, bensì entrare in un settore con dinamiche economiche peculiari: asset scarsi difficilmente replicabili (i club), diritti TV in crescita, esposizione del brand a livello internazionale, sviluppo e valorizzazione del patrimonio immobiliare.

Si investe, dunque, non necessariamente per ottenere vittorie nell’immediato, benché la conquista di un trofeo sia un potente acceleratore della crescita dell’immagine di un brand. In realtà, lo scopo primario delle nuove proprietà è quello di aumentare il valore societario, anno dopo anno, per monetizzare da una futura rivendita. Ciò significa che valore sportivo e valore d’impresa viaggiano su due binari paralleli ma differenti. La sfida pertanto è una: costruire bilanci sostenibili anche in assenza di vittorie.

In che modo le nuove proprietà aumentano il valore di club e franchigie

In quest’ottica, subentrano dunque dinamiche operative e di gestione delle risorse che tagliano in maniera piuttosto netta con il passato. Il miglioramento della redditività (attraverso la riduzione del monte ingaggi e la razionalizzazione dei costi), la costruzione di un nuovo stadio, lo sviluppo dei settori giovanili e un broadcasting sempre più globale sono i punti fermi su cui poggia la crescita del valore economico di un club. In questo scenario, calcio europeo e basket NBA seguono modelli differenti, offrendo opportunità e rischi diversi agli investitori.

Il calcio: un mercato enorme ma estremamente complesso

Il calcio è sicuramente lo sport con il volume economico più alto al mondo ma è anche quello in cui volatilità e incertezza influenzano profondamente le scelte di investimento. In questa prospettiva, non è un mistero che i risultati economici di un’organizzazione calcistica siano strettamente legati a componenti economiche differenti, tra premi UEFA, diritti TV, incassi da stadio e sponsorizzazioni con partner nazionali e internazionali.

Il mancato raggiungimento della qualificazione alla UEFA Champions League, ad esempio, può avere un effetto “cascata” negativo e comportare l’incasso di minori premi, una riduzione dei ricavi televisivi, una minore attrattività per gli sponsor, una riduzione delle presenze allo stadio. A questo si aggiunge un sistema, quello delle retrocessioni, che se da una parte premia il merito sportivo, dall’altra rischia di condizionare pesantemente le prospettive economiche e finanziarie di una società. In altre parole, in nessun altro settore economico il “prodotto” dipende così tanto da una classifica. Il rischio è dunque strutturale e l’esito della performance sportiva è senza dubbio la componente che più condiziona la stabilità dell’ecosistema calcio.