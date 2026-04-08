La Serie A torna a valutare l’ingresso dei fondi: sul tavolo i diritti tv internazionali

La Serie A torna nel mirino dei fondi: la Lega infatti, secondo quanto riportato dall’agenzia Reuters, starebbe infatti valutando l’ingresso di investitori esterni nel proprio business media internazionale. In particolare, sarebbero stati sondati diversi fondi di private equity, con l’obiettivo di trattare la cessione di una quota di minoranza della società che gestisce i diritti audiovisivi all’estero. Il massimo campionato italiano, che già tra il 2020 e il 2021 aveva trattato per l’ingresso di un fondo di private equity nella media company (ipotesi poi naufragata per l’operazione Superlega), aveva già affidato nel 2025 a J.P. Morgan il compito di esplorare le opzioni strategiche per la valorizzazione del ramo internazionale dei diritti media. In particolare, questa divisione genera circa 250 milioni di euro di ricavi annui, una cifra ancora distante rispetto ai principali competitor europei come la Premier League e la LaLiga, come evidenziato anche dalle analisi della UEFA.

Tra i soggetti che sarebbero stati contattati in via informale figurano diversi grandi fondi internazionali, tra cui Apollo Global Management, CVC Capital Partners, Ares Management e Sixth Street, con l’avvio di un processo formale di vendita che sarebbe atteso entro la fine del mese. Il progetto allo studio prevederebbe la possibilità di cedere fino al 49% della newco dedicata ai diritti internazionali, nell’ambito di un accordo di lungo periodo che includerebbe anche la condivisione dei ricavi futuri. Un modello già visto in altri campionati europei, come in Spagna e Francia, dove i fondi hanno investito nei business media in cambio di liquidità immediata.