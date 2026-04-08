Sentenza Trib. Latina 30 marzo 2026 - estratto

Il Tribunale di Latina, con sentenza del 30 marzo 2026, ha accertato il carattere diffamatorio dell’articolo pubblicato il 7 febbraio 2023 sul sito www.calcioefinanza.it, a firma di Gianpaolo Calvarese, relativo alla posizione di Giuseppe Fonisto.

Il giudice ha ritenuto che il contenuto dell’articolo riportasse circostanze non rispondenti al vero e fosse formulato con modalità eccedenti i limiti del diritto di cronaca e di critica, risultando pertanto lesivo della reputazione dell’interessato. In particolare, è stato evidenziato come alcune affermazioni e ricostruzioni contenute nel testo non trovassero adeguato riscontro nei fatti, contribuendo a generare nel lettore una rappresentazione distorta della realtà.

Il Tribunale ha inoltre rilevato che i toni utilizzati e le modalità espressive adottate nello scritto risultavano idonei a ingenerare dubbi sulla correttezza e sulla legittimità dell’operato del dott. Fonisto, incidendo negativamente sulla sua immagine personale e professionale.

Per tali ragioni, autore, direttore e editore sono stati condannati, in solido tra loro, al risarcimento del danno non patrimoniale in favore dell’attore, quantificato in euro 7.000 oltre interessi, nonché alla pubblicazione del presente estratto, quale forma di riparazione del pregiudizio arrecato. Il solo Calvarese è stato inoltre condannato a pagare euro 2.000 a titolo di riparazione ex art. 12 L. 47/1948. Infine, il Tribunale ha disposto la pubblicazione del presente estratto.

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