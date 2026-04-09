«Con Giovanni Malagò ci sentiamo costantemente, abbiamo responsabilità comuni. È il presidente della fondazione Milano Cortina, stiamo chiudendo il bilancio e stiamo vedendo di chiudere definitivamente in modo positivo visto che positiva è stata l’organizzazione, l’accoglienza e lo spettacolo, grazie anche al lavoro di Simico». Ha esordito così Andrea Abodi, ministro per lo sport ed i giovani, a margine della presentazione del progetto “Sport Missione Comune”, in merito alla possibile candidatura di Malagò a presidente della FIGC.

«Le scelte della Federcalcio dipendono dalle componenti. Ognuno fa il suo mestiere, io cerco di fare il mio. Commissariamento? È una facoltà che è nelle disponibilità del presidente del Coni, quindi sarà il Coni stesso a valutare se ci sono i presupposti. C’è una data per le elezioni, io ho i miei convincimenti. Non mi interessa tanto chi sarà il presidente, ma che sia in grado di fare ciò che non è stato fatto con il 98% del consenso», ha aggiunto con un attacco neanche troppo velato a Gabriele Gravina, presidente federale uscente.