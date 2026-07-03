Atletico Madrid, accordo decennale per i concerti al Metropolitano: il club incasserà un milione a evento

L’accordo con la società di intrattenimento include anche un ‘opzione di rinnovo oltre la scadenza decennale. Il piano dei colchoneros – come riportato da The Athletic – non riguarda solo lo stadio in sé. Sono coinvolte anche una nuova arena più piccola che sorgerà accanto all’impianto e la fan zone già esistente all’esterno del Metropolitano, dotata di un palco.

L’ Atletico Madrid ha raggiunto un accordo decennale con Live Nation per trasformare lo stadio Metropolitano in un palcoscenico stabile per grandi eventi musicali. L’intesa prevede tra i 15 e i 20 concerti l’anno, tutti concentrati nei mesi estivi quando non ci sono impegni agonistici della squadra.

Atletico Madrid e Live Nation: partnership da 1 milione a concerto

Secondo fonti del settore, il club madrileno prevede di incassare fino a un milione di euro di ricavo netto per ogni concerto. A questa cifra si aggiungerà un’ulteriore fonte di guadagno legata alla vendita diretta di una quota dei biglietti da parte del club stesso, resa possibile dal recente accordo con la piattaforma di ticketing Fever.

La partnership con Live Nation non nasce dal nulla. L’Atletico aveva già siglato una joint venture con la società americana e con Oak View Group, specializzata in ospitalità, formalizzata all’inizio dell’anno.

L’intesa prevede un investimento da 400 milioni di euro per la costruzione di un’arena indoor da 20mila posti accanto al Metropolitano, pensata per ospitare grandi eventi live e ispirata alla Co-op Live di Manchester.

Ricavi Atletico Madrid per eventi extra sportivi

Il potenziale del nuovo filone di ricavi è già emerso concretamente. Il rapper portoricano Bad Bunny ha tenuto dieci concerti consecutivi sold out al Metropolitano tra maggio e giugno, richiamando oltre 560mila spettatori complessivi, con una media di circa 56mila presenze a serata dentro l’impianto e migliaia di persone radunate anche all’esterno.

Nell’ultimo bilancio annuale del club, i ricavi da eventi non sportivi si sono fermati a 22 milioni di euro, cifra che però non includeva ancora il ticketing dei concerti, finora assente dalle voci di entrata dell’Atletico.

Fonti del club hanno inoltre assicurato a The Athletic che ogni evento organizzato finora ha rispettato le normative locali su rumore e pulizia, con gli spettacoli sempre conclusi prima delle 23, orario dal quale scattano le regole più severe sull’inquinamento acustico.