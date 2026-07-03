Le novità arbitrali UEFA per il 26/27: sì al VAR per i calci d'angolo, no alle espulsioni per chi si copre la bocca

Delle nuove regole approvate dall’ IFAB e introdotte dalla FIFA in questi Mondiali , la norma sulle espulsioni per i giocatori che parlano con un avversario coprendosi la bocca è sicuramente quella che ha portato a più discussioni. Soprattutto per quanto riguarda gli stessi calciatori, con Miguel Almiron e Piero Hincapié prime “vittime” di questa novità.

Inoltre, la UEFA non applicherà la norma che considera l’abbandono del terreno da gioco come un comportamento da cartellino rosso diretto. Anche qui il massimo organo del calcio ricorda che «qualora una squadra sia responsabile del fatto che una gara non possa proseguire e/o venga definitivamente interrotta perché dispone di meno di sette calciatori, la gara sarà persa a tavolino, fatte salve le disposizioni del regolamento della competizione interessata” (si veda la circolare IFAB n. 33 del 19 maggio 2026). Tale principio, in una formulazione più ampia e non limitata al numero di calciatori disponibili, è recepito in tutti i regolamenti delle competizioni UEFA».

Diverso invece il caso dell’utilizzo del VAR per l’assegnazione di calci d’angolo evidenti che non sono stati notati in campo dal direttore di gara o assegnati anche in assenza di deviazioni. Per questa fattispecie la UEFA ha annunciato che adotterà il nuovo protocollo, che include appunto un silent check per cambiare le decisioni in merito ai corner, a patto che sia rapido e non ostacoli il regolare corso del gioco.