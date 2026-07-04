I Mondiali 2026 sono entrati nella loro fase a eliminazione diretta, che per la prima volta nella storia ha visto coinvolte ben 32 selezioni (il numero totale delle scorse edizioni), e ora sono arrivati agli ottavi di finale.
Come avvenuto fin qui, se da una parte DAZN continuerà a trasmettere in Italia tutto il torneo iridato, alcune partite saranno trasmesse anche dalla Rai, che detiene appunto l’esclusiva in chiaro delle migliori sfide dei Mondiali 2026. Fin qui la televisione di Stato ha trasmesso 23 partite in chiaro, per cui gliene rimangono ancora 12 da mandare in onda, in cui rientra ovviamente anche la finalissima del 19 luglio a New York. È bene ricordare che la Rai offre ai suoi telespettatori anche gli highlights delle altre 69 partite, che non manda in onda e che sono esclusiva assoluta su DAZN.
Mondiali 2026 in chiaro sulla Rai: 35 partite su Rai 1
È bene ricordare, che la Rai si è aggiudicata la trasmissione in esclusiva in chiaro di 35 partite dei Mondiali, che saranno trasmesse solo su Rai 1, nella fascia oraria compresa tra le 18.40 e le 02.00, con collegamenti pre-partita, post-partita e contenuti di approfondimento.
La Rai continuerà, anche nella fase a eliminazione diretta, almeno una partita al giorno tra quelle più importanti della competizione fino a contare 18 gare solamente nella fase più calda, e di conseguenza più importante, della rassegna iridata di quest’anno.
Mondiali 2026, le partite in chiaro sulla Rai: gli ottavi di finale
Queste le partite dei sedicesimi di finale dei Mondiali 2026 previste in chiaro su Rai 1, in totale saranno sei su sedici (*sfida non confermata, considerando Argentina-Egitto in programma lo stesso giorno alle ore 18.00):
OTTAVI DI FINALE
- 4 luglio – Paraguay-Francia, ore 23.00
- 5 luglio – Brasile-Norvegia, ore 22.00
- 6 luglio – Portogallo-Spagna, ore 21.00
- 7 luglio – Svizzera-Colombia, ore 22.00*