I Mondiali 2026 stanno entrando sempre di più nel vivo ed è arrivato il momento dei turni più entusiasmanti. La rassegna iridata FIFA andrà avanti fino al prossimo 19 luglio, giorno della finalissima che si disputerà in New Jersey, alternandosi fra Stati Uniti, Messico e Canada.

Le sfide dei sedicesimi di finale sono terminate e il quadro degli ottavi ora completo. Germania e Olanda sono state eliminate rispettivamente da Paraguay e Marocco. Invece, pronostico rispettato per Francia, Messico e Norvegia. Volano agli ottavi, non senza soffrire, anche Inghilterra e Belgio. Continuano invece a convincere gli Stati Uniti. Bene anche la Spagna, mentre il Portogallo soffre ma supera la Croazia in un finale thrilling. Avanti anche la Svizzera.

Nella serata di ieri, invece, l’Egitto ha avuto la meglio sull’Australia ai calci di rigore. Passa anche la Colombia (1-0 sul Ghana), ma il brivido più grande è quello corso lungo la schiena dell’Argentina. Sono serviti addirittura i supplementari a Messi e compagni (3-2 finale) per avere ragione di Capo Verde, dopo l’1-1 dei 90 minuti regolamentari.

Tabellone Mondiali 2026 – I gironi del torneo

Di seguito, la situazione definitiva dei gironi della Coppa del Mondo, con tutte le squadre che sono avanzate al turno successivo:

Gruppo A: Messico 9 , Sudafrica 4 , Corea del Sud 3, Repubblica Ceca 1

, , Corea del Sud 3, Repubblica Ceca 1 Gruppo B: Svizzera 7 , Canada 4 , Bosnia 4 , Qatar 1

, , , Qatar 1 Gruppo C: Brasile 7 , Marocco 7 , Scozia 3, Haiti 0

, , Scozia 3, Haiti 0 Gruppo D: Stati Uniti 6 , Australia 4 , Paraguay 4 , Turchia 4

, , , Turchia 4 Gruppo E: Germania 6 , Costa d’Avorio 6 , Ecuador 4 , Curaçao 1

, , , Curaçao 1 Gruppo F: Olanda 7 , Giappone 5 , Svezia 4 , Tunisia 0

, , , Tunisia 0 Gruppo G: Belgio 5 , Egitto 5 , Iran 3, Nuova Zelanda 1

, , Iran 3, Nuova Zelanda 1 Gruppo H: Spagna 7 , Capo Verde 3 , Uruguay 2, Arabia Saudita 2

, , Uruguay 2, Arabia Saudita 2 Gruppo I: Francia 9 , Norvegia 6 , Senegal 3 , Iraq 0

, , , Iraq 0 Gruppo J: Argentina 9 , Austria 4, Algeria 4 , Giordania 0

, , Giordania 0 Gruppo K: Colombia 7 , Portogallo 5 , Repubblica Democratica del Congo 4 , Uzbekistan 0

, , , Uzbekistan 0 Gruppo L: Inghilterra 7, Croazia 6, Ghana 4, Panama 0

Le prime due squadre di ogni girone e le otto migliori terze classificate dei gironi si sono qualificate per i sedicesimi di finale della Coppa del Mondo FIFA 2026. E, alla fine della terza giornata della fase a gironi, questa è la situazione definitiva per la classifica delle migliori terze (in rosso le squadre qualificate):