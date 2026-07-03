Dove vedere Australia Egitto tv streaming: guarda la partita in diretta

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La rassegna iridata, che si svolgerà fra Stati Uniti, Messico e Canada, è entrata nella sua fase a eliminazione diretta. Per la prima volta, il torneo sta vedendo protagoniste ben 48 nazionali ai nastri di partenza, ma purtroppo fra queste non ci sarà per la terza volta consecutiva l’Italia. Dato l’allargamento delle squadre ai nastri di partenza, ci sarà un turno in più nella fase a eliminazione diretta che inizierà proprio dai sedicesimi di finale.