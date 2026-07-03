Secondo quanto riportato da Bloomberg , il gruppo starebbe valutando la cessione delle quote societarie detenute nel Bayern Monaco e nello Stoccarda , controllate rispettivamente tramite Audi e Porsche . Ricordiamo che il Bayern – come la maggior parte dei club professionistici tedeschi – è gestito sulla base di un modello di azionariato popolare, per il quale il 75% della società è controllata dai tifosi. A questa quota si aggiungono Audi, Adidas e Allianz , ciascuna con l’8,3%.

Le difficoltà del gruppo Volkswagen

Detto di Bayern Monaco e Stoccarda, resterebbero invece fuori dal perimetro delle possibili dismissioni il Wolfsburg, club storicamente legato alla casa automobilistica (e una delle eccezioni al modello di azionariato popolare di cui sopra), e la partecipazione del 20% nel FC Ingolstadt 04, società che milita nella terza divisione tedesca. La revisione rientrerebbe in un piano più ampio di razionalizzazione dei costi, in una fase in cui Volkswagen deve affrontare pressioni crescenti sulla competitività e sull’assetto industriale.

Manager Magazin ha riportato nei giorni scorsi che Volkswagen potrebbe arrivare a raddoppiare il numero dei tagli previsti, fino a quota 100.000 posti, e valutare la chiusura di quattro stabilimenti in Germania, mentre il management avrebbe segnalato internamente la necessità di recuperare competitività in aree considerate strategiche.

Le prospettive di dismissione degli asset calcistici

La partecipazione nel Bayern Monaco rappresenta l’asset calcistico più rilevante del portafoglio, visto che Audi sponsorizza il club bavarese dal 2002 e ne possiede l’8,3%. Un’eventuale vendita potrebbe attirare l’interesse di gruppi industriali, fondi di private equity e veicoli specializzati nello sport. Tuttavia, il margine di manovra resta condizionato dal modello tedesco del 50+1, che garantisce ai soci dei club il controllo dei diritti di voto e limita la possibilità per capitali esterni di assumere un ruolo dominante nella governance.

Oltre al Bayern, Volkswagen è esposta anche sul VfB Stuttgart attraverso Porsche, che detiene il 10,4% del club e ha firmato un accordo decennale per i naming rights dello stadio, valido fino al 2033. Dal club è arrivata una smentita su trattative in corso per l’uscita di Porsche dal capitale.