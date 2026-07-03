Tra programmi storici e novità: il nuovo palinsesto di Rai Sport. Dal 2023 investiti 600 milioni nei diritti tv

«Dal 2023, la Rai ha investito oltre 600 milioni di euro nell’acquisto dei diritti sportivi sia ordinari che legati ai Grandi Eventi: i Mondiali di calcio in questi giorni in svolgimento in America, le Olimpiadi invernali di Milano/Cortina, le Olimpiadi estive di Parigi, gli Europei di Calcio in Germania». A sottolinearlo è l’amministratore delegato della televisione di Stato Giampaolo Rossi nel corso della presentazione dei palinsesti della prossima stagione.

Palinsesto Rai Sport – Tutti i programmi

Nel dettaglio, per quanto riguarda Rai Sport, si preannuncia una nuova stagione dove si incontreranno tradizione e innovazione, puntando a rafforzare il racconto dello sport italiano con un’offerta editoriale più ampia, capace di seguire il pubblico lungo tutto il weekend. Il filo conduttore è quello della continuità con la storia della testata, affiancata però da un’evoluzione dei linguaggi e dei format per raccontare uno sport sempre più trasversale e contemporaneo. La novità più significativa è il ritorno della “Domenica Sportiva – Pomeriggio”, in onda la domenica su Rai 2, una lunga finestra in diretta dedicata all’attualità sportiva, dal calcio ai grandi eventi, passando per tennis, pallavolo, motori e calcio femminile. Alla conduzione arriva Gianluca Semprini, chiamato a guidare un programma che accompagnerà gli spettatori fino al cuore della giornata sportiva, con uno spazio dedicato anche alle partite di Serie A tra le 17 e le 18.

La giornata si completerà in seconda serata con “La Domenica Sportiva – Extra Time”, sempre la domenica, che approfondirà risultati, protagonisti e temi del weekend appena concluso, affiancando la storica “Domenica Sportiva”, che torna anche nella denominazione originale. Al tavolo della trasmissione siederanno tre volti d’eccezione: Adriano Panatta, Lele Adani e Ciccio Graziani, campioni e protagonisti dello sport italiano che offriranno analisi, commenti e punti di vista sulle partite e sugli eventi del fine settimana. Tra le novità assolute della stagione debutta il venerdì sera, in seconda serata su Rai 2, “Fuori Tempo – Le storie dello sport”, un ciclo di 10 puntate in programma tra novembre-dicembre e marzo-aprile. Il format racconterà le vicende che hanno segnato la storia dello sport ben oltre il risultato agonistico, riportando alla luce imprese, personaggi e storie entrati nell’immaginario collettivo.