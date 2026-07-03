Flop Mondiali: Nagelsmann lascia la Germania, Klopp in pole come nuovo Ct

La Germania per la terza vola consecutiva non è riuscita a raggiungere gli ottavi di finale dei Mondiali. Dal 2014, edizione vinta proprio dai tedeschi, la nazionale teutonica ha inanellato una serie incredibile di flop, l’ultima è l’eliminazione per mano del Paraguay ai calci di rigore ai sedicesimi. Proprio per questo Julian Nagelsmann non è più il commissario tecnico della nazionale tedesca.

A comunicarlo ufficialmente è la Federcalcio tedesca che con una nota ha fatto sapere che Nagelsmann non sarà più il commissario tecnico dopo un confronto con i vertici, a cui aveva chiesto di porre fine al suo contratto con effetto immediato, anche se senza rassegnare le dimissioni. Richiesta accolta dalla federazione per una risoluzione contrattuale che è arrivata in maniera consensuale.