Flop Mondiali: Nagelsmann lascia la Germania, Klopp in pole come nuovo Ct

La Germania per la terza vola consecutiva non è riuscita a raggiungere gli ottavi di finale dei Mondiali. Dal 2014, edizione vinta proprio dai tedeschi, la nazionale teutonica ha inanellato una serie incredibile di flop, l’ultima è l’eliminazione per mano del Paraguay ai calci di rigore ai sedicesimi. Proprio per questo Julian Nagelsmann non è più il commissario tecnico della nazionale tedesca.
A comunicarlo ufficialmente è la Federcalcio tedesca che con una nota ha fatto sapere che Nagelsmann non sarà più il commissario tecnico dopo un confronto con i vertici, a cui aveva chiesto di porre fine al suo contratto con effetto immediato, anche se senza rassegnare le dimissioni. Richiesta accolta dalla federazione per una risoluzione contrattuale che è arrivata in maniera consensuale.
Nella stessa nota della Federcalcio tedesca, oltre ai ringraziamenti per il lavoro fatto da Nagelsmann, si mette nero su bianco il nome del possibile successore: Jurgen Klopp. «Per quanto riguarda la nomina del successore – si legge –, i vertici della DFB avvieranno ora colloqui con Jürgen Klopp, che ha già manifestato una disponibilità di massima ad assumere l’incarico».
Un piano che però potrebbe non essere così facile da realizzare come sembrerebbe. Infatti, Klopp è sotto contratto fino al 2029 con il gruppo Red Bull come responsabile della sezione calcio globale. Per liberare l’ex tecnico di Borussia Dortmund e Liverpool, quindi, servirebbe un indennizzo in favore della multinazionale, che, secondo la stampa tedesca, ha già fatto sapere di non essere disposta a rinunciare a Klopp gratuitamente.