Striscioni contro il Milan: Thuram e Inter multati dalla Procura FIGC

A seguito di accordo di patteggiamento raggiunto dalle parti Marcus Thuram è stato multato per gli striscioni, ritenuti offensivi, durante la festa scudetto dell’Inter dello scorso 17 maggio. Sanzionata pecuniariamente anche la società nerazzurra a titolo di responsabilità oggettiva.

Thuram e il club nerazzurro sono stati così multati per 5mila euro a testa. A carico dell’attaccante dell’Inter, attualmente convocato con la Francia ai Mondiali, era stato aperto un procedimento da parte della Procura FIGC «per avere, in occasione della sfilata organizzata il 17 maggio 2026 dall’Inter per i festeggiamenti seguiti alla vittoria del campionato di calcio di Serie A e della Coppa Italia, a bordo di un pullman scoperto, esposto in due distinti e successivi momenti due striscioni (rectius: stendardi) dal contenuto inequivocabilmente allusivo, irriguardoso e offensivo verso la società A.C. Milan e i suoi tifosi».