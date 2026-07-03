Lotito: «Il Flaminio è il futuro della Lazio. Roma non deve temere di avere tre grandi stadi moderni»

«Questo è il punto per me importante. Le infrastrutture sportive moderne non possono essere considerate semplicemente luoghi dove si gioca una partita. Devono essere spazi aperti, vissuti ogni giorno, inseriti nella vita della città e capaci di produrre valore in maniera continuativa. E lo stesso ragionamento vale naturalmente anche per il progetto dell’altra società della Capitale. Roma non deve temere di avere tre grandi impianti sportivi moderni. Al contrario, una rete di infrastrutture di questo livello aumenterebbe enormemente la capacità della città di attrarre eventi internazionali, grandi concerti, finali europee e manifestazioni che oggi, molto spesso, vengono assegnate ad altre capitali – ha continuato Lotito –. Guardiamo all’esempio di Londra, capitale che dispone di numerosi grandi impianti sportivi, molti dei quali con una capienza superiore ai 40 mila spettatori. Questa rete di infrastrutture le consente di ospitare contemporaneamente eventi calcistici, tornei internazionali, concerti e grandi manifestazioni, distribuendo i flussi e aumentando la capacità di accoglienza della città».

Lotito ha poi concluso il suo intervento: «Roma, soprattutto nei fine settimana di maggiore affluenza, concentra spesso eventi di grande richiamo in aree limitate, nei week di maggio la città ha ospitato eventi importanti, finali di Tennis e finali di Coppa Italia con un derby tutto in pochi giorni e in uno spazio concentrato, ampliare la dotazione infrastrutturale significa distribuire meglio questi flussi, migliorare i servizi, creare nuove opportunità economiche e rendere la città ancora più competitiva. Non è una questione che riguarda la Lazio o la Roma. Riguarda la città di Roma. Le società sportive oggi non sono soltanto realtà agonistiche. Sono imprese che producono occupazione, innovazione, investimenti e coesione sociale. Per questo credo che debbano essere considerate partner strategici delle istituzioni nello sviluppo delle città. Sono convinto che il percorso intrapreso da Roma in questi anni debba continuare».

«I risultati ottenuti dimostrano che la strada è quella giusta. Adesso occorre consolidarla, investendo sulle infrastrutture, sulla capacità organizzativa e sulla collaborazione tra istituzioni, federazioni, società sportive e operatori economici. I grandi eventi non rappresentano un punto di arrivo, ma l’inizio di un percorso. Il vero obiettivo è trasformare ogni evento in un’occasione di crescita permanente, attraverso infrastrutture moderne, servizi efficienti e una collaborazione stabile tra pubblico e privato. Se riusciremo a farlo, Roma rafforzerà il proprio ruolo tra le grandi capitali europee dello sport e lascerà alle future generazioni un patrimonio destinato a durare nel tempo. Credo che questa sia la responsabilità che tutti noi, ciascuno nel proprio ruolo, abbiamo nei confronti della città».