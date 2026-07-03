AIA, problemi di budget: si va verso il doppio ruolo Dt-designatore per Messina

Come riporta l’edizione odierna del La Gazzetta dello Sport, da mercoledì entrerà in vigore la nuova figura di Direttore tecnico , ruolo che sarà ricoperto da Domenico Messina . Ma quest’ultimo potrebbe assumere anche la carica di designatore . Il motivo è legato al budget .

L’incarico di Giovanni Malagò come presidente della FIGC sembra non bastare per sbloccare la situazione legata all’ AIA . Infatti, nonostante sia stato definito un primo Consiglio federale positivo quello andato in scena mercoledì, la situazione legata all’Associazione Italiana Arbitri è tutt’altro che lineare e definita.

Infatti, negli ultimi anni Messina era responsabile e consulente del settore arbitrale in Serbia con un compenso vicino ai 200mila euro. E proprio per questo era andato in scena un confronto prima delle elezioni con i due candidati Malagò e Giancarlo Abete. Ma adesso i conti non tornano, anche per un taglio del budget di circa 300mila euro.

Considerando che va ancora scelto il designatore, che ovviamente ha diritto a uno stipendio considerando come Gianluca Rocchi percepiva circa 200mila euro, e forse qualcosina in più. Il budget per Dt e designatore dovrebbe essere così di circa mezzo milione. Soldi che, complice anche il taglio già citato, non ci sono. Ed ecco che quindi si va verso un doppio ruolo per Messina, quello già assunto di Dt combinato a quello di designatore. Per quest’ultimo si pensa a un incarico a tempo, con Orsato che resterebbe alla CAN C. Anche se qui ci sarebbe da convincere alcune personalità che non sono completamente convinte.