Il Fatto Quotidiano: nel corteo anti Lotito la raccolta fondi porta all'uomo del clan Senese

Spuntano anche alcune ombre sul corteo de tifosi della Lazio, organizzato per la giornata di ieri per manifestare ancora una volta il forte dissenso nei confronti dell’operato della società e soprattuto contro Claudio Lotito. A riportarlo è Il Fatto Quotidiano che riporta come a fianco degli inviti a presentarsi a Ponte Milvio – rilanciati anche dalle colonne de Il Tempo da Luigi Bisignani, l’ex facilitatore oggi opinionista del quotidiano del deputato leghista Antonio Angelucci – sono comparsi sui profili social del tifo organizzato anche gli estremi di una raccolta fondi.

Nel dettaglio, l’iban indicato per i bonifici porta alla Noi Oltre 365 srl, società intestata a due donne, entrambe incesurate, residenti allo stesso indirizzo: Francesca Teodoli e Alessia Abramo. Quest’ultima, come riporta Il Fatto Quotidiano, è la figlia di Ettore Abramo detto “Pluto”, uno dei più importanti narcotrafficanti romani e storico braccio destro di Fabrizio Piscitelli, soprannominato Diabolik e ucciso nel 2019 e nato proprio il 2 luglio di 60 anni fa, giorno scelto per il corte di protesta contro Lotito.