Australia Egitto in streaming gratis? Guarda la partita in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo di vedere Australia Egitto in streaming gratis, sedicesimi di finale dei Mondiali 2026.
La rassegna iridata, che si svolgerà fra Stati Uniti, Messico e Canada, è entrata nella sua fase a eliminazione diretta. Per la prima volta, il torneo sta vedendo protagoniste ben 48 nazionali ai nastri di partenza, ma purtroppo fra queste non ci sarà per la terza volta consecutiva l’Italia. Dato l’allargamento delle squadre ai nastri di partenza, ci sarà un turno in più nella fase a eliminazione diretta che inizierà proprio dai sedicesimi di finale.
Australia Egitto in streaming gratis – Quando si gioca
Australia-Egitto, match valido per i sedicesimi di finale dei Mondiali 2026, si terrà al Dallas Stadium, il 3 luglio 2026 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 20.00 italiane.
Australia Egitto in streaming gratis – Tutti i dettagli
La sfida fra Australia e Egitto sarà visibile anche gratuitamente in Italia. Infatti, se da un lato DAZN (clicca qui per abbonarti) ha acquisito i diritti televisivi per trasmettere tutte le 104 partite della competizione, Rai 1 trasmetterà a sua volta, in esclusiva in chiaro, un totale di 35 sfide, fra cui non c’è quella di questa sera.
Nel dettaglio, gli abbonati DAZN per seguire tutte le partite dei Mondiali devono avere attivo l’abbonamento Family, mentre gli utenti ai pacchetti Goal, Sports e My Club Pass dovranno aggiungere il Pass Mondiali (clicca qui per tutte le informazioni). In alternativa, sarà possibile acquistare il Pass Mondiali DAZN anche senza un abbonamento base.