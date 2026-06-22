Dalle infrastrutture ai giovani talenti: il programma di Malagò da presidente FIGC

Giovanni Malagò è stato eletto ufficialmente nuovo presidente della FIGC: l’ex numero uno del Coni ha avuto la meglio su Giancarlo Abete, venendo eletto con oltre il 68% dei voti. Malagò era stato candidato dalla Serie A e appoggiato da diverse componenti, tra cui la Serie B (la Serie C non si era mai espressa pubblicamente), i calciatori e gli allenatori. «E’ veramente molto profondo ed emozionante il senso di responsabilità, da solo non posso fare niente con voi possiamo fare tutto, grazie a tutti», ha commentato subito dopo l’elezione.
Ma cosa prevede il programma di Giovanni Malagò per la sua presidenza? Come si è presentato alle componenti in vista dell’elezione? Nelle passate settimane, Malagò ha presentato un documento di 23 pagine dal titolo “Uniti per il futuro del calcio italiano”, che punta a definire una visione di sistema più che una rivoluzione, con una linea chiara: meno frammentazione tra componenti del movimento e una Federazione capace di fare da piattaforma di servizio, cabina di regia e interlocutore politico del calcio italiano.
Il programma si sviluppa attorno ad alcuni assi strategici: competitività delle Nazionali, sostenibilità economica, valorizzazione dei giovani, infrastrutture e modernizzazione della governance federale. Un’impostazione che guarda sia alle esigenze industriali del professionismo sia al rafforzamento della base dilettantistica.
La valorizzazione del talento italiano e la sostenibilità
Uno dei temi centrali del documento riguarda il talento italiano e il rapporto tra giovani e calcio di vertice. Malagò individua nella difficoltà di trasformare il talento in minutaggio uno dei limiti strutturali del sistema. Nel programma viene citato il dato del solo 2,3% di minuti giocati in Serie A dagli Under 21 italiani nella stagione 2023/24, elemento che viene indicato come sintomo di una frattura tra i successi delle Nazionali giovanili e la reale integrazione nel professionismo. La proposta non passa da quote obbligatorie, ma da una filiera più coerente tra settore giovanile, Primavera, Lega Pro, Serie B e prima squadra, accompagnata da incentivi sul minutaggio qualificato e sulla formazione. Nel documento vengono inoltre richiamate possibili soluzioni come seconde squadre o partnership territoriali per accompagnare la crescita dei talenti.
Sul fronte economico e industriale, la candidatura insiste molto sul tema della sostenibilità del sistema calcio. Il documento sottolinea come la crescita dei ricavi degli ultimi anni non abbia ancora risolto gli squilibri strutturali del professionismo, richiamando l’attenzione sui livelli di indebitamento e sulle perdite aggregate accumulate dai club. In questo contesto, Malagò propone un rafforzamento delle licenze nazionali non solo come strumento di controllo, ma come percorso di accompagnamento alla gestione virtuosa, ispirato ai criteri UEFA sulla sostenibilità finanziaria.
Accanto al tema delle regole, emerge con forza quello della fiscalità sportiva. Il programma apre alla possibilità di una revisione del carico fiscale che grava sul comparto, con particolare attenzione agli investimenti in infrastrutture, vivai e sviluppo territoriale. Tra le ipotesi citate compare anche il possibile superamento dell’IRAP per alcune attività legate alla formazione e ai settori giovanili, nel tentativo di liberare risorse da reinvestire nel sistema.
Le infrastrutture e la Serie A come motore
Un capitolo chiave è dedicato alle infrastrutture, considerate il principale “moltiplicatore inespresso” del calcio italiano. Malagò propone un piano nazionale per stadi e centri sportivi, sostenendo un coordinamento stabile con Governo, Regioni, Comuni e Istituto per il Credito Sportivo. L’obiettivo è accelerare l’iter autorizzativo dei nuovi impianti attraverso strumenti fiscali, partenariati pubblico-privati e incentivi dedicati, in un contesto in cui il documento richiama i potenziali miliardi di investimenti generabili dai progetti già in fase di programmazione.
Per quanto riguarda il professionismo, il programma riconosce nella Serie A il principale asset industriale del movimento, chiamato a rafforzare il proprio posizionamento internazionale e la capacità di generare ricavi. Tuttavia, la crescita della massima divisione viene collegata alla responsabilità di sistema: sviluppo dei vivai, sostegno al calcio femminile, infrastrutture e sostenibilità devono produrre benefici lungo tutta la piramide del calcio.
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Anche la Serie B e la Lega Pro occupano uno spazio rilevante. La prima viene definita una categoria ponte e laboratorio del talento, mentre per la Serie C il focus è posto sulla stabilizzazione economica, sulla prevenzione delle crisi e sulla necessità di una riflessione condivisa sul format e sui costi di partecipazione.
Lotta alla pirateria e rapporto con il betting
Ampio spazio viene dedicato poi alla lotta alla pirateria audiovisiva, tema ritenuto cruciale per la difesa del valore dei diritti TV, e al rapporto tra calcio e betting. Nel programma si propone infatti una riflessione sulla possibilità che una quota delle risorse generate dalle scommesse sportive possa tornare al sistema calcio, considerato il valore economico prodotto dal settore.
Sul piano della governance, Malagò immagina una FIGC più digitale, orientata ai dati e ai servizi, con meno burocrazia per le società – soprattutto dilettantistiche – e maggiore rendicontazione dei risultati. Tra le idee, uno sportello unico digitale per semplificare tesseramenti e adempimenti e un report annuale sullo stato di avanzamento del programma federale.
Il messaggio politico che attraversa il documento è chiaro: nessuna stagione di contrapposizioni, ma un “gentlemen’s agreement” tra professionismo e base, club e calciatori, vertice e territori. Una candidatura che si è presentata come sintesi tra dimensione sportiva e visione industriale del calcio italiano.
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FIGC, il programma di Malagò: tutti i dettagli
Riassumendo, quindi, questi i punti del programma di Giovanni Malagò, appena eletto come nuovo presidente della Federcalcio:
- FIGC: una Federazione meno divisiva e più “piattaforma di servizio”, capace di ricomporre gli interessi del sistema calcio. Tavoli permanenti con le componenti, maggiore interlocuzione con Governo e istituzioni, meno burocrazia e obiettivi misurabili.
- Nazionali: ricostruzione della filiera tecnica tra settori giovanili, club e rappresentative azzurre. Coverciano più centrale come hub metodologico per scouting, dati, preparazione atletica e formazione degli staff, con focus sulla valorizzazione del talento italiano.
- Serie A: rafforzare il ruolo della massima serie come asset industriale e brand globale del calcio italiano, puntando su internazionalizzazione, lotta alla pirateria, crescita dei ricavi, stadi moderni e migliore valorizzazione commerciale del prodotto.
- Serie B: riconoscimento della B come categoria ponte e laboratorio del talento, con incentivi a chi investe nei giovani, maggiore sostenibilità economica e supporto sul fronte infrastrutturale.
- Lega Pro: piano di stabilizzazione economica della categoria, con controlli preventivi per evitare crisi societarie, riflessione condivisa su format e costi di partecipazione e incentivi all’utilizzo dei giovani.
- Lega Nazionale Dilettanti: semplificazione amministrativa per il dilettantismo attraverso uno sportello unico digitale per tesseramenti, assicurazioni e adempimenti, oltre a fondi di sostegno per la base e maggiore coordinamento con il professionismo.
- Calcio femminile, futsal, beach soccer e paralimpico: consolidamento del professionismo femminile, crescita della base, sviluppo del calcio a 5 come leva tecnica e sociale, valorizzazione delle discipline LND e maggiore integrazione del calcio paralimpico come parte strutturale della missione federale.
- Giovani: contrastare la dispersione del talento italiano con una filiera strutturata tra scuola calcio, Primavera, Serie C, Serie B e prima squadra. Incentivi al minutaggio e alla formazione, senza quote obbligatorie.
- Allenatori: formazione più accessibile e aggiornata, con introduzione graduale dell’obbligo di tecnici abilitati nelle attività di base, digitalizzazione dei percorsi formativi e tutoraggio per i neoallenatori.
- Giocatori: maggiore tutela della carriera sportiva e post-carriera, salute fisica e mentale, educazione finanziaria e revisione equilibrata del vincolo sportivo con meccanismi di premio formazione per i club.
- AIA/Arbitri: tutela dell’autonomia arbitrale, investimenti in tecnologia e formazione, maggiore protezione per gli arbitri delle categorie di base e lotta alla violenza nei confronti dei direttori di gara.
- Agenti sportivi: armonizzazione delle regole italiane con il quadro FIFA, tavolo permanente con società e calciatori per ridurre contenziosi e maggiore attenzione alla tutela dei minori.
- Infrastrutture: piano nazionale per stadi e centri sportivi, con semplificazioni autorizzative, crediti d’imposta, partenariati pubblico-privati e coordinamento con Governo e istituzioni.
- Licenze nazionali: trasformare il sistema di controllo in uno strumento di prevenzione delle crisi e accompagnamento gestionale dei club, con parametri più orientati alla sostenibilità economica.
- Risorse di sistema: rafforzamento del contrasto alla pirateria audiovisiva, riflessione sul ritorno al calcio di parte delle risorse generate dal betting e confronto sulla fiscalità sportiva per incentivare investimenti in vivai e impianti.
- Governance e macchina federale: digitalizzazione dei servizi FIGC, utilizzo dei dati per misurare i risultati, riduzione delle inefficienze burocratiche e introduzione di un report annuale sullo stato di avanzamento del programma federale.