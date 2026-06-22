Dalle infrastrutture ai giovani talenti: il programma di Malagò da presidente FIGC

Giovanni Malagò è stato eletto ufficialmente nuovo presidente della FIGC: l’ex numero uno del Coni ha avuto la meglio su Giancarlo Abete, venendo eletto con oltre il 68% dei voti. Malagò era stato candidato dalla Serie A e appoggiato da diverse componenti, tra cui la Serie B (la Serie C non si era mai espressa pubblicamente), i calciatori e gli allenatori. «E’ veramente molto profondo ed emozionante il senso di responsabilità, da solo non posso fare niente con voi possiamo fare tutto, grazie a tutti», ha commentato subito dopo l’elezione.

Ma cosa prevede il programma di Giovanni Malagò per la sua presidenza? Come si è presentato alle componenti in vista dell’elezione? Nelle passate settimane, Malagò ha presentato un documento di 23 pagine dal titolo “Uniti per il futuro del calcio italiano”, che punta a definire una visione di sistema più che una rivoluzione, con una linea chiara: meno frammentazione tra componenti del movimento e una Federazione capace di fare da piattaforma di servizio, cabina di regia e interlocutore politico del calcio italiano.