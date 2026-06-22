Ufficiale: Malagò è il nuovo presidente della FIGC, battuto Abete con il 68% dei voti

Adesso è ufficiale. Giovanni Malagò è stato eletto nuovo presidente della Federcalcio. L’ex presidente del Coni ha vinto con il 68,58% dei voti, sconfiggendo il presidente della Lega Nazionale Dilettanti Giancarlo Abete. Malagò succede a Gabriele Gravina, che ha presieduto la Federcalcio per quasi otto anni, a partire dall’ottobre 2018. Gravina ha rassegnato le proprie dimissioni nei mesi scorsi, a seguito della terza consecutiva mancata qualificazione dell’Italia alla Coppa del Mondo.

Alla votazione hanno partecipato 266 delegati rispetto ai 273 potenzialmente presenti. Nel dettaglio, erano assenti un delegato della Lega Pro e sei delegati tra gli atleti. I voti complessivi erano dunque 502,946 (contro i 516 inizialmente previsti dal regolamento dell’assemblea elettiva): per essere eletti servivano almeno 252 voti, numero che è stato ampiamente superato.