Eredità Agnelli: Margherita chiede 1,3 milioni per i soli danni morali al figlio John Elkann

La mossa di Margherita segna un nuovo step nel lungo scontro giudiziario interno alla famiglia Agnelli. La figlia di Gianni e Marella ha chiesto di costituirsi parte civile nel procedimento, includendo tra i soggetti nei confronti dei quali avanza la richiesta anche il figlio John Elkann.

In mattinata, a illustrare la posizione della sua assistita è stato l’avvocato Dario Trevisan, che al termine della prima sessione ha parlato di una domanda formulata «anche nei confronti di John Elkann» al fine di ottenere «il risarcimento del danno morale in quanto vittima di un articolato piano fraudolento in merito alla successione di suo padre e sua madre».

Dicembre nel mirino: la partita sulle quote societarie

Secondo la difesa Margherita avrebbe subito un «pregiudizio» riferito anche alla «titolarità di partecipazioni rilevanti e di controllo nella Dicembre», la cassaforte di famiglia che detiene le leve di controllo dell’intero gruppo.

Lo staff difensivo avrebbe inoltre fatto presente al giudice dell’udienza preliminare che il capitolo Dicembre rimane aperto: è in corso un procedimento civile davanti al Tribunale di Torino che potrebbe condurre – questa è la tesi della parte – alla decadenza dei patti successori e a un conseguente trasferimento di quote della società in favore della stessa Margherita.