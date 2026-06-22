Eredità Agnelli: Margherita chiede 1,3 milioni per i soli danni morali al figlio John Elkann

Alla prima udienza preliminare del caso Agnelli a Torino, Margherita Agnelli de Pahlen ha quantificato in 1,3 milioni di euro il danno morale subito. Sullo sfondo, la partita per il controllo della cassaforte di famiglia Dicembre.

Di
Redazione
Business
Margherita Agnelli La Stampa
(foto da video)

Ammonta a 1,3 milioni di euro la quantificazione del solo danno “morale” lamentato da Margherita Agnelli de Pahlen nella richiesta di costituzione di parte civile presentata questa mattina a Torino, all’apertura dell’udienza preliminare nell’inchiesta sulle presunte irregolarità fiscali legate alla residenza di Marella Caracciolo, vedova dell’Avvocato Gianni Agnelli. La cifra è stata svelata negli ambienti giudiziari.

La costituzione di parte civile e la richiesta contro Elkann

La mossa di Margherita segna un nuovo step nel lungo scontro giudiziario interno alla famiglia Agnelli. La figlia di Gianni e Marella ha chiesto di costituirsi parte civile nel procedimento, includendo tra i soggetti nei confronti dei quali avanza la richiesta anche il figlio John Elkann.

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In mattinata, a illustrare la posizione della sua assistita è stato l’avvocato Dario Trevisan, che al termine della prima sessione ha parlato di una domanda formulata «anche nei confronti di John Elkann» al fine di ottenere «il risarcimento del danno morale in quanto vittima di un articolato piano fraudolento in merito alla successione di suo padre e sua madre».

Dicembre nel mirino: la partita sulle quote societarie

Secondo la difesa Margherita avrebbe subito un «pregiudizio» riferito anche alla «titolarità di partecipazioni rilevanti e di controllo nella Dicembre», la cassaforte di famiglia che detiene le leve di controllo dell’intero gruppo.

Lo staff difensivo avrebbe inoltre fatto presente al giudice dell’udienza preliminare che il capitolo Dicembre rimane aperto: è in corso un procedimento civile davanti al Tribunale di Torino che potrebbe condurre – questa è la tesi della parte – alla decadenza dei patti successori e a un conseguente trasferimento di quote della società in favore della stessa Margherita.

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