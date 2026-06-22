Tra Harry's Bar e Raul Gardini: chi è Ignazio Cipriani, il patron del Ravenna che vuole Ronaldinho

Un ritorno al calcio giocato, Ronaldinho ha annunciato il ritiro nel 2018, che ha fatto sognare i tifosi del Ravenna e reso possibile dal presidente Ignazio Cipriani , patron del club dalla fine del 2023 e di cui detiene il 100% dall’estate 2024. Nella stagione successiva, la squadra arriva seconda nel girone di Serie D, vince i playoff e la Coppa Italia di categoria che gli vale il passaggio in Serie C, facendo il suo ritorno nel calcio professionistico dopo cinque anni. Nella prima stagione in C, la scorsa, il Ravenna è arrivato a disputare i playoff, conclusi al secondo turno della fase nazionale.

Nella tarda serata di venerdì il Ravenna ha ufficializzato il tesseramento di Ronaldinho come nuovo calciatore. Ad annunciarlo è stato il vice-presidente del club Ariedo Braida , che nel 2008 ricopriva la carica di direttore sportivo quando il brasiliano approdò al Milan.

Chi è Ignazio Cipriani – Il legame con Ravenna e il sogno Ronaldinho

Durante i festeggiamenti per la promozione in C, fecero molto scalpore alcune foto apparse sui social, in cui Ignazio Gardini compariva proprio con Ronaldinho, in posa con la maglia del Ravenna. Uno scatto avvenuto a Parigi nel settembre del 2025 quando sia il brasiliano che Cipriani assistettero alla cerimonia di premiazione del Pallone D’Oro. Due anni dopo, ecco l’annuncio del tesseramento.

Ma chi è Ignazio Cipriani? Nato nel 1988, il patron del Ravenna è figlio di Giuseppe Junior, attualmente alla guida del Gruppo Cipriani e finito recentemente al centro delle cronache nazionali per via del legame con la compagna Nicole Minetti. Inoltre, Ignazio è nipote di quel Giuseppe Senior che nel 1931 a Venezia lo storico e iconico Harry’ Bar di Venezia.

Un legame con Ravenna che per Ignazio è nato già nel 2013, quando insieme alla sua attuale moglie Jamie Elizabeth Gunns, scelsero proprio la città romagnola per celebrare le nozze con rito civile. Attualmente Cipriani vive a New York, come il fratello Maggio. Inoltre, va sottolineato come la mamma di Ignazio Cipriani sia Eleonora Gardini, figlia dell’imprenditore Raul, nato proprio a Ravenna e armatore del Moro di Venezia, storica imbarcazione italiana che nel 1992 partecipò alla Coppa America dopo aver vinto la Louis Vuitton Cup. Raul Gardini che era sposato con Idina Ferruzzi, deceduta nel 2018, e figlia di Serafino Ferruzzi che nel 1948 fondò il gruppo agroalimentare Ferruzzi. Alla morte del fondatore, gli eredi affidarono le deleghe operative per tutto il gruppo allo stesso Gardini.