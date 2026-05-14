Ufficiale, depositate le candidature alla presidenza FIGC di Abete e Malagò

Adesso è ufficiale. Giancarlo Abete e Giovanni Malagò hanno depositato la candidatura alla presidenza della FIGC corredata dai rispettivi programmi entro il termine stabilito dal regolamento, ovvero 40 giorni prima dell’Assemblea Elettiva convocata per lunedì 22 giugno (ore 8.30 in prima convocazione, 11 in seconda convocazione) presso il Rome Cavalieri Waldorf Astoria Hotel.

La candidatura di Abete è stata sottoscritta dalla Lega Nazionale Dilettanti, mentre quella di Malagò dalla Lega Calcio Serie A. Respinta invece la candidatura di Renato Miele, ex calciatore cresciuto nella Lazio (con la quale ha raccolto delle presenze in Serie A) e con una carriera prevalentemente tra Serie B e Serie C.